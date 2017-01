Farsangnyitó családi napokat rendeznek Debrecenben

2017. január 11. 17:27

Farsangnyitó családi napokat rendeznek a hét végén Debrecenben. Az 5. Debreceni Dalidó valamennyi programja ingyen látogatható - mondta a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője az esemény debreceni sajtótájékoztatóján szerdán.

Bódor Edit hozzátette: szombaton a Kölcsey Központban a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményei mutatkoznak be, az eseményre érkező gyermekek az iskolák diákjaitól elsajátíthatják a különböző szakmák fogásait, a kolbásztöltést, a mézeskalács-díszítést és a kalácsfonás technikáit, valamint bepillantást nyerhetnek a robotika világába is.



A farsangi hangulatról a Langaléta Garabonciások vásári komédiája, Tompeti és Barátai koncertje gondoskodik, a legszebb, legötletesebb jelmezben érkezőket pedig díjazni fogják - fűzte hozzá az ügyvezető.



Fellép a VSG Táncszínház, amely Csipkerózsika című zenés-táncos interaktív mesejátékot adja elő. A farsangnyitó dalidó első napja az Irigy Hónaljmirigy koncertjével zárul. Vasárnap délelőtt a Vojtina Bábszínházban mutatványosok várják a gyermekeket és szüleiket, majd a Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála című bábjátékot láthatja a közönség, és fellép Kiss Balázs bűvész is.



Széles Diána, Debrecen alpolgármestere hangsúlyozta: az önkormányzat célja, hogy az év minden hónapjában legalább egy olyan rendezvény legyen a városban, amelyik az egész családnak élményt nyújt, és nem csak a helyieknek, hanem a turistáknak is vonzó kínálatot jelent.

MTI