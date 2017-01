Brüsszeli lobbiszervezethez csatlakozott az agrárkamara

2017. január 11. 17:37

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) csatlakozott a The Association for Better European Access to Nutrients (ABEAN) lobbiszervezethez; a brüsszeli egyesület jelenleg a foszfát nyersanyagok és műtrágyák esetében fennálló 6,5 százalékos uniós importvám eltörléséért küzd, hogy a gazdák, az importőrök és a gyártók minél olcsóbban jussanak hozzá a hatóanyagokhoz.

A NAK szerdán az MTI-vel közölte: az ABEAN szerint a védővámok - mivel a szükséges foszfát hatóanyagokból teljes mértékében importból látja el magát az Európai Unió - már nem látják el feladatukat, csak felesleges terhet rónak a gazdálkodókra. Európában a műtrágyaellátás, -termelés és -elosztás kiegyensúlyozatlan, de néhány multinacionális vállalatnak nem érdeke a változtatás és az árcsökkentés. A folyamat legnagyobb kárvallottjai az európai gazdák, akik kénytelenek a világpiaci árnál drágábban fedezni műtrágya szükségleteiket - áll a közleményben.



A NAK szerint a fölöslegessé vált vámok megszüntetése javítaná a versenyképességet és segítené a munkahelyteremtést. Az intézkedés ráadásul számos tanulmány szerint csökkentené a műtrágyázás okozta környezeti terhelést is - írták.



A szervezet szerint a nitrogén és kálium esetében az importvámok még ellátják a kívánt szerepüket az EU-s műtrágyagyárak védelmében, így ezeknél az importvámok eltörlését nem kezdeményezik - ismerteti a NAK közleménye.

MTI