Segíti a kormány a leégett kommandói iskolát

2017. január 11. 17:40

Ötmillió forint gyorssegéllyel és könyvadománnyal segíti a nemzetpolitikai államtitkárság az erdélyi, Kommandó településen található Horn Dávid Általános Iskolát, amely hétfőn égett le - közölte az államtitkárság szerdán az MTI-vel.

Mint írták, a hétfői tűzeset utáni helyzetről és a segítségnyújtás lehetőségeiről Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár telefonon egyeztetett Opra Béni Béla iskolaigazgatóval.



Közlésük szerint a tűzvész martalékául esett, kilencezer kötetet számláló iskolakönyvtár gyűjteményének pótlását a nemzetpolitikai államtitkárság a Mikes Kelemen-programból pótolni tudja. Az épületekben esett károk mértékének megállapítását követően a nemzetpolitikai államtitkárság kész a helyreállítási és felújítási munkálatokhoz további támogatást biztosítani - jelezték.



A kommandói iskola épületének mintegy negyede semmisült meg abban a tűzben, amelyet a hatóságok feltételezése szerint a meghibásodott kéményből kipattanó szikra vagy parázs okozhatott.



Az 1070 méteres magasságban, Kézdivásárhelytől 32 kilométerre fekvő Kommandó mintegy ezer lakója közül 947-en vallották magukat magyarnak a 2011-es népszámláláson.

Újjáépítik az erdélyi Kommandó iskolájának leégett épületszárnyát

Újjáépítik az erdélyi Kommandó község iskolájának leégett épületszárnyát, a megmaradt, de súlyosan megrongálódott részt pedig felújítják - közölte szerdán Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke.

Az önkormányzati vezetőt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tájékoztató hírlevele idézte. Tamás Sándor elmondta, hogy a január 9-én kigyulladt és részben leégett iskolát új épületszárnnyal pótolják. Kifejtette, hogy a baleset rövid távon megnehezíti a község diákjainak az életét, de hosszú távon jobb lesz a helyzet, mert új, korszerű iskolát építenek számukra. Az önkormányzati elnök reményét fejezte ki, hogy a diákok "a következő tanévet már jobb körülmények között fejezik be".



A megyei önkormányzat januári ülésén gyorssegély folyósításáról dönt a kommandóiak számára, ebből fedezik az ingatlan állapotának felmérését, a megmaradt épület további pusztulásának megakadályozását, valamint egy új épület tervezését.



Az önkormányzati elnök közölte, hogy vállalkozók, civilek és az egyházak máris jelezték, segíteni akarnak az újjáépítésben. Emellett több magyarországi testvérmegye és település önkormányzata kifejezte hajlandóságát, hogy anyagilag is hozzájárulnak az iskolaépítéshez.



A megyei önkormányzat a román kormánytól is remél támogatást. Magánszemélyektől a Kommandóért Egyesület számláira gyűjtenek adományokat.



Az erdélyi Kommandó község iskolaépületének egy része hétfőn égett le. A tüzet vélhetően a meghibásodott kéményből kipattanó szikrák okozták. A mintegy ezer lakosú község iskolájának több mint száz diákja van.

MTI