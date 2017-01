Francia Becsületrendet kap Csaba Péter karmester

2017. január 11. 17:48

A Francia Köztársaság Becsületrendjének lovagi fokozatával tüntetik ki Csaba Pétert, a MÁV Szimfonikus Zenekar karmesterét és művészeti vezetőjét - közölte a zenekar az MTI-vel szerdán.

A közlemény szerint a karmester a francia kultúra és zeneművészet terjesztéséért veheti át a francia kormánytól a Művészetek és az Irodalom lovagja (Chevalier des Arts et des Lettres) elismerést.



Csaba Péter 1952-ben született Kolozsvárott. Ötéves korában kezdett hegedülni; hegedű, zeneszerzés és karmesteri tanulmányait a bukaresti Porumbescu Zeneakadémián fejezte be. Több nemzetközi versenyen is helyezést ért el, és évtizedeken keresztül rendszeresen hangversenyezett hegedűművészként. Később sikerrel mutatkozott be karmesterként is.



1983 óta Franciaországban, Lyonban él, azóta több mint 60 országban vendégszerepelt hegedűművészként és karmesterként. A Solistes de Lyon és a Virtuosi di Kuhmo kamarazenekarok, a svédországi Lappföldi Fesztivál és Musica Vitae zenekar művészeti igazgatója és állandó vendégkarmestere. A Lyoni Zeneművészeti Főiskola professzora, 2010-ig a Besanconi Szimfonikus Zenekar és Operaház igazgatója volt.



Kamarazenei partnerei, hangversenyeinek szólistái között a világ leghíresebb művészeinek nevét találhatjuk, számos zeneszerzővel működött együtt műveik bemutatásában. Rendszeresen vezet mesterkurzusokat Magyarországon, Franciaországban, Finnországban, Japánban és az Egyesült Államokban. 1994-ben Finnországban készült Sibelius-lemeze az Egyesült Államokban elnyerte az év legjobb felvétele címet.



Csaba Péter 2012 szeptembere óta a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere és művészeti vezetője. Számos nagy sikerű hangversenyt és lemezfelvételt vezényelt, valamint egy sor világszerte elismert művészt hozott Magyarországra, köztük Menahem Presslert, Helen Donathot, Frans Helmersont és Frankl Pétert.



A francia Becsületrendet Bonaparte Napóleon alapította 1802-ben, odaítéléséről a mindenkori köztársasági elnök dönt. Három rangot (lovag, tiszt, parancsnok) és két méltóságot (főtiszt, nagykeresztes) különböztet meg, az összlétszám pedig nem haladhatja meg a 125 ezer főt. A tagok több mint 60 százaléka polgári személy, és csak alig 40 százaléka katona. A civileknek évente három alkalommal ítélik oda az elismerést (január 1-jén, húsvétkor és július 14-én).



A Franciaország legmagasabb katonai és polgári kitüntetésének számító elismerés külföldiekre is kiterjed: megkaphatják állam- és kormányfők, kormánytagok, Franciaországba akkreditált nagykövetek, valamint mindazok, akik sokat tettek a Franciaországgal való kapcsolatok gazdagításáért - olvasható a közleményben.

MTI