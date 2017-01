Már nem a Brexit a legnagyobb stabilitási kockázat

2017. január 11. 21:14

A Bank of England kormányzója szerint már nem a brit EU-tagság megszűnése jelenti a legnagyobb kockázatot a brit pénzügyi rendszer stabilitására.

Mark Carney a londoni alsóház költségvetési bizottságának szerdai meghallgatásán kijelentette: a brit jegybank véleménye most már az, hogy a brit pénzügyi rendszert elsősorban globális kockázatok terhelik. Carney szerint a Brexit-folyamat valamelyest felerősítheti e globális kockázatokat, de ezek a rizikótényezők akkor is érvényesülnének, ha Nagy-Britannia nem lépne ki az Európai Unióból.



A Bank of England vezetője elismerte, hogy a brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott népszavazás előtt a jegybank valóban a referendumot tartotta a legnagyobb belső kockázatnak, mivel "történhettek volna olyan fejlemények", amelyeknek következményei lettek volna a pénzügyi stabilitásra. Carney szerint azonban éppen a Bank of England által tett akkori védőintézkedések enyhítették ezt a kockázatot.



A jegybanki kormányzó hozzátette: megítélése szerint a Brexit ma már nagyobb kockázatot jelent a kontinentális Európa gazdasági-pénzügyi stabilitására, mint Nagy-Britanniáéra.



Mark Carney kivívta a kormányzó brit Konzervatív Párt Brexit-párti szárnyának haragját azzal, hogy a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert júniusi népszavazás kampányának idején, és a referendum után is többször a brit EU-tagság megszűnésének gazdasági kockázataira hívta fel a figyelmet, nem kizárva annak lehetőségét sem, hogy a brit gazdaság technikai recesszióba kerülhet.



A brit jegybank monetáris tanácsa az EU-tagsági referendum előtt több kamatdöntő ülés kommünikéjében is a népszavazást nevezte brit gazdaság kilátásait terhelő legnagyobb kockázatnak.



Ezekre az akkori előrejelzésekre alapozva a Bank of England a népszavazás után jelentősen tovább enyhítette monetáris politikáját: augusztusban 0,25 százalékos történelmi mélypontra csökkentette alapkamatát a több mint hét évig érvényben tartott 0,50 százalékról, amely szintén mélységi rekord volt. A brit jegybank emellett 435 milliárd fontra (155 ezer milliárd forintra) emelte a mennyiségi enyhítésre fordítható állampapír-vásárlási keretet az addig kihelyezett 375 milliárd fontról.



A londoni elemzői közösségben vannak igen borúlátó előrejelzések a brit gazdaság növekedési kilátásairól, de a prognózisok zömében nem szerepel a recesszió.



A City egyik legtekintélyesebb gazdasági-üzleti elemzőcége, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) éppen szerdán ismertetett friss előrejelzése szerint a brit hazai össztermék (GDP) 2017-ben átlagosan 0,8 százalékkal növekszik. A ház elemzői hangsúlyozták, hogy ez lenne a leglassabb egész éves növekedés a globális pénzügyi válságot követő 2009-es recessziós mélypont óta.



A CEBR kiemelte azt is, hogy az idei évre általa várt növekedési ütem nem egészen a fele a 2016-ra becsült 1,8 százalékos GDP-bővülésnek.



A cég 2017-re - az olajárak emelkedése mellett elsősorban a gyenge font importdrágító hatása miatt - 2,7 százalékos átlagos inflációt vár. Ez csaknem a négyszerese a tavalyi átlagos inflációs ütemnek, és a ház szerint e meredek gyorsulás véget vet a fogyasztási "boomnak", amely az elmúlt évek brit gazdasági növekedésének hajtóereje volt.

