Ülősztrájk - megnyitották a lengyel szejm ülésszakát

2017. január 11. 21:20

A fő lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO) folytatódó parlamenti ülősztrájkja ellenére a lengyel házelnök szerda este megnyitotta a szejm idei első ülésszakát, majd az első napirendi pont zavartalan lebonyolítása után szünetet rendelt el.

A 460 alsóházi képviselő túlnyomó többségének jelenlétében Marek Kuchcinski arra kérte a honatyákat, hogy az ülés elején tisztelegjenek az utóbbi napokban elhunyt négy jeles lengyel személyiség - köztük Longin Komolowski volt kormányfőhelyettes - emléke előtt.



A PO jelen lévő képviselői az ülés kezdetétől fogva körbevették a szejm pódiumát. Az ima és az elhunytak emléke előtt tisztelgő határozat közfelkiáltással történő elfogadása után a szejm elnöke csütörtökig szünetet rendelt el. A PO képviselői ezután sem távoztak a pódiumról.



A szejm az eredeti tervek szerint már déltől ülésezett volna. Az alsóházi frakcióvezetők reggeltől késő délutánig egyeztettek a december óta tartó parlamenti válság kompromisszumos megoldásáról, de a tárgyalások eddig eredménytelennek bizonyultak.



A PO az idei költségvetési törvényről tartott, szerinte szabálytalan alsóházi szavazás megismétlését követelte. A szerdai egyeztetések során bejelentette: nem hagy fel a szejm pódiumának blokádjával. A szintén ellenzéki, a PO-val együtt eddig a tárgyalóteremben ülősztrájkot folytató Modern (Nowoczesna) párt hétfőn beszüntette a pódium blokádját, melytől a többi ellenzéki tömörülés - a Kukiz´15 és a Lengyel Parasztpárt kezdettől fogva távol tartotta magát.



A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) december 16-án a házelnöki szék és a szejm pódiumának ellenzéki blokádja miatt nem az ülésteremben, hanem az alsóház oszlopos termében bonyolította le a költségvetésről szóló végszavazást. A párt kizártnak tartja a szavazás megismétlését, mivel azt szerinte a parlamenti házszabálynak és az alkotmánynak megfelelően bonyolították le.



A szavazást szerdán törvényesnek minősítette a Kukiz´15 is.



A PiS nyitott volt arra, hogy a költségvetési törvényre vonatkozó ellenzéki módosító javaslatokat a felsőház napirendjére tűzze, majd az alsóházba visszaküldje. Így azok a képviselők is tárgyalhattak volna a jogszabályról, akik az ülősztrájkjuk miatt kimaradtak a korábbi vitából.



A kompromisszum hiányában a költségvetést szerda délután a PiS-többségű szenátus módosítások nélkül hagyta jóvá. A PO a szenátusi szavazást is szabálytalannak minősítette. "Az államnak nincs költségvetése" - jelentette ki sajtóértekezletén Grzegorz Schetyna, a PO elnöke.



Donald Tusk volt lengyel kormányfő, a PO korábbi vezetője, az Európai Tanács jelenlegi elnöke szerdán a TVN24 lengyel hírtelevízió brüsszeli tudósítójának nyilatkozva kijelentette: a lengyel szejmben fennálló helyzet "gyors és pozitív" megoldására van szükség, a fő felelősség ezért a kormányzókat terheli, az ő feladatuk az első lépést megtenni a kompromisszum irányában. Lengyelország európai szerepére is utalva fontosnak nevezte, hogy a költségvetést "szabályos, törvényes módon fogadják el".



A parlament székháza előtt szerda este a PO támogatására a Demokráciavédelmi Bizottság (KOD) baloldali liberális mozgalom több tucat szimpatizánsa tüntet, miközben a kormánytöbbség támogatói ugyanott ellentüntetést tartanak.

MTI