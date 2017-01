Csinos nők képeit vetette be a Hamász

2017. január 11. 22:55

A Gázai övezetet uraló, radikális iszlamista Hamász kibernetikai hadviselést folytató alakulatának a hírszerzői a közösségi médiában csinos, izraeli nők képei mögé bújva megismerkedtek az övezet határán szolgáló izraeli katonákkal, majd meghackelték azok mobiltelefonjait, hogy hadititkokhoz jussanak - jelentette szerdán a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.

A Hamász katonai hírszerzői a Facebook közösségi honlapján fiatal, csinos izraeli nők képeit bevetve ismerkedtek meg izraeli katonákkal, akiket ezután rávettek egy videós beszélgető alkalmazás letöltésére, amely "Trójai ló" vírust telepítve, ellenőrzésük alá vonta a telefonokban őrzött információt.



A letöltött csalárd applikáció olyannyira teljes ellenőrzést biztosított a Hamász számára a telefonok fölött, hogy be tudták kapcsolni a fényképezőgépeket és a mikrofonokat, el tudták olvasni a telefonon lévő whatsapp és az email üzeneteket, sőt, képesek voltak letörölni az eredeti trójai ló - alkalmazást is, és helyette nyomot sem hagyva, egy még fejlettebb kémprogramot telepítettek a telefonra.



A Hanászosok valódi izraeli nők Facebook oldalairól lopták el a képeket és az adatokat, melyeket igen sikeresen használtak, ugyanis több tucat izraeli katonát sikerült velük csapdába ejteniük. A Hamász célja a Gázai határ mentén zajló katonai műveletek és előkészületek megismerése volt, de a ynet szerint csak minimális információt sikerült összeszedniük, mert a Sin Bet belbiztonsági szolgálat és a hadsereg információinak biztonságáért, valamint a kibervédelemért felelős egysége időben felfedezte, hogy feltörték számos sorkatona és tartalékos mobiltelefonját.



A nyomozás során több tucat izraeli határőrt kihallgattak, és elkobozták telefonjaikat, hogy megállapítsák a kár nagyságát. Kiderült, hogy a Hamász birtokába kerülhettek parancsnoki szobákban, tankokban, és a gázai határ menti megfigyelő pontokon készült képek.



A Hamász hírszerzői izraeli katonáknak álcázva magukat tartalékos katonák nyílt és zárt Facebook csoportjaiba is behatoltak, ahol katonai gyakorlatokról érdeklődve próbáltak információkhoz jutni - derítette ki 2016-ban a hadsereg biztonsági egysége.



A tízes tévécsatorna szerda esti híradásában fokozódó elégedetlenségről számolt be a Gázai övezetben. Elsősorban az áramszolgáltatás akadozása okoz gondokat az ott élőknek, akik egyre gyakrabban tüntetéseken fejezik ki tiltakozásukat. Nyíltan elsősorban a Ciszjordániát vezető Fatáh pártot, Mahmúd Abbász palesztin elnököt, és Izraelt okolják a bajokért, de a tévé szakértői szerint a kemény kézzel kormányzó Hamász ellen is nő haragjuk, amiért a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokat a háborús előkészületekre, például az alagútrendszer fejlesztésére, és az ottani áramellátásra fordítják a civil lakosság szolgálata helyett.

MTI