Tarlós: májusban kezdődik az infrastruktúra felújítása

2017. január 12. 09:26

Várhatóan májusban-júniusban megkezdődhet a 3-as metróvonal infrastrukturális felújítása - mondta el Tarlós István főpolgármester csütörtökön a TV2 Mokka című műsorában.

Most már kiviteli tervekre írták ki a tendereket, és így "valós vagy vélt árfelhajtó kockázatokat nem árazhatnak be az ajánlattevők, mint az engedélyezési terveknél" - mutatott rá a főpolgármester.



Szerinte nagyon sokat fog mondani az, hogy amikor a pályázók kérdéseket tehetnek fel a tenderekkel kapcsolatban, mennyi és milyen kérdés érkezik majd. Ha 15-30 értelmes kérdés lesz, akkor "nem kell időhúzást feltételezni" - mondta Tarlós István.



Megjegyezte, legutóbb azért nem lehetett dönteni a tenderek kérdésében, mert a kormánnyal kötött támogatási szerződésben meghatározott felső limitet a beérkezett ajánlatok 34 milliárd forinttal túllépték.



A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy ez nem ismétlődik meg, és "május-júniusban de facto az infrastruktúrafelújítás is megkezdődhet".



Tarlós István kitért arra is, a 3-as metró életveszélyességéről szóló állítások a szakvélemények szerint nélkülözik az igazságot. Az ezzel való riogatás több mint lelkiismeretlenség - tette hozzá.

MTI