Bakondi: dezinformációk súlyosbítják a helyzetet

2017. január 12. 09:32

Civil szervezeteknek a magyar határ kinyitásáról szóló dezinformáció miatt egyre több bevándorló indul meg Belgrádból Magyarország felé – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában.

Ugyanakkor sokan igen rossz, fűtetlen körülmények között tartózkodnak Szerbiában, ezért csoportosan és erőszakosan kísérlik meg a határátlépést, mert azt gondolják, rosszabb helyzetbe már nem kerülhetnek – közölte Bakondi György.

Őket minden esetben embercsempészek segítik – tette hozzá.

Bakondi elmondta: ma esküt tesz a határvadászok első 500 fős csoportja, akik a szerb határszakaszon kezdik meg a szolgálatot, ugyanis továbbra is ez a migránsok fő útvonala. Továbbá immár számos más útvonalon is próbálkoznak, például Belorusszia felől Litvániába és Lengyelországba akarnak eljutni, de Románia és Ukrajna felől is próbálnak bejutni Magyarországra – mondta Bakondi György.

A főtanácsadó a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában arról szólt, hogy a nagy hideg ellenére sem csökken a migránsok nyomása a magyar határon. Naponta 80-100 ember próbálkozik a bejutással a szerb-magyar határ teljes szakaszán.

Ebben a helyzetben a példás helytállást mutatnak a határon szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák, akiknek a munkáját melegedő helyiségek működtetésével, melegítő itallal és különleges téli ruházattal segítik – mondta Bakondi György.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc