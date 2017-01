Nem indulhat önálló magyar iskola Besztercén

2017. január 12. 11:54

Jövő tanévtől sem indulhat önálló magyar iskola az észak-erdélyi Besztercén - közölte csütörtöki számában a Krónika erdélyi magyar napilap.

A helyi önkormányzat ugyanis nem foglalta be a 2017-2018-as tanévre vonatkozó határozatába a magyar intézményt. Décsei Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Beszterce-Naszód megyei elnöke a lapnak elmondta, a tavalyi választási évben nem is tűzték napirendre az önkormányzatban a magyar intézmény létrehozásának a kérdését.



Antal Attila, a magyar tagozatot is működtető Andrei Muresanu Főgimnázium igazgatóhelyettese felidézte, hogy a besztercei városi önkormányzat 2015-ben elvi beleegyezését adta az önálló magyar tanintézet létrehozásához. Akkor azonban formai hibákra hivatkozva a minisztérium visszadobta a döntést, második, illetve harmadik nekifutásra pedig már nem sikerült megszerezni a többség támogatását a tanácsban. A terv elbukását azzal magyarázta, hogy a város legjobb iskolájának tekintett Andrei Muresanu Főgimnázium a három épülete közül egyiket sem kész átengedni az önállósodni vágyó magyar tagozatnak, más épület pedig egyelőre nincs.



"Jómagam, az RMDSZ és a helyi magyar közösség is megértette, hogy amíg nincs egy épület, amelybe a magyar tagozat +kivonulhat+, addig nem fog létrejönni az önálló magyar tanintézet" - vonta le a következtetést Antal Attila, aki egyedüli RMDSZ-es képviselő a 21 tagú helyi önkormányzati testületben. Hozzátette azonban, hogy a román gyerekek száma is fogy, úgyhogy a város előbb-utóbb rákényszerül az iskolahálózata átszervezésére, és akkor kiürülhet valamelyik iskolaépület.



Antal Attila szerint a megyei tanfelügyelőséget nehezebb lesz meggyőzni, mint az önkormányzatot a magyar iskola létrehozásának a szükségességéről. Számukra ugyanis intő jel, hogy Marosvásárhelyen éppen a magyar tannyelvű Római Katolikus Gimnázium létrehozása miatt került házi őrizetbe a főtanfelügyelő. Ezért úgy vélte, hogy a marosvásárhelyi ügy kedvező megoldása a besztercei intézményalapítás sikerének esélyeit is növelné.



Az aligazgató szerint elsősorban azért lenne fontos az önálló magyar iskola létrehozása, mert a városban jelenleg csak elméleti oktatás zajlik magyar nyelven, és a szakoktatást választó magyar gyermekek többsége kénytelen lemondani arról, hogy anyanyelvén tanuljon.

MTI