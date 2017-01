Az amerikai menetoszlop átlépte a német-lengyel határt

2017. január 12. 14:42

A NATO keleti szárnyának megerősítése keretében Lengyelországban telepítendő, több tucat katonai teherautóból és Humvee típusú harcjárműből álló amerikai menetoszlop átlépte csütörtök délelőtt a német-lengyel határt - közölte a lengyel közszolgálati televízió.

A coloradói Fort Carsonból kivezényelt, a németországi Bremerhaven kikötőn át érkező 3. páncélos dandár egyik menetoszlopa Olszyna községnél lépte át a határt. Az amerikai katonákkal együtt a harcegység parancsnoka, Christopher R. Norrie ezredes is megérkezett, akit a nyugat-lengyelországi Zaganban állomásozó lengyel páncélos hadosztály parancsnoka, Jaroslaw Mika altábornagy üdvözölt a határon.

A menetoszlop az amerikai dandár egyik lengyelországi bázisának otthont adó Zaganba vonult tovább, ahol katonai ceremónia keretében fogadták. A harcegység megérkezése alkalmából tartandó hivatalos ünnepségét szombatra tervezik, Beata Szydlo kormányfő, Antoni Macierewicz nemzetvédelmi miniszter, valamint magas rangú NATO-képviselők részvételével.



A NATO keleti szárnyának megerősítése keretében Lengyelországba vezényelt amerikai katonák első csoportja szombaton érkezett meg Zaganba. A három másik alsó-sziléziai községben - Swietoszówban, Skwierzyniában, valamint Boleslawiecben - január 18-ig telepítendő csapatok kilenc hónapon át, az Atlantic Resolve NATO-hadművelet keretében állomásoznak majd Lengyelországban. Az állomány egy részét a balti államokba, illetve Bulgáriába és Romániába irányítják át, az egyik zászlóaljat Bajorországba telepítik.

A művelet során a NATO keleti részére a 3. páncélos dandár 3500 katonáját vezénylik ki. Az alakulattal 400 lánctalpas és 900 egyéb jármű, köztük 87 harckocsi, 18 önjáró löveg, több mint 400 terepjáró és 144 páncélozott csapatszállító jármű érkezik a térségbe.



Februárban a New York állambeli Fort Drumból 60 Chinook, illetve Black Hawk szállító, valamint 24 Apache harci helikopter is érkezik kétezer fős katonai kontingenssel. A légierő parancsnoksága Németországban lesz, egyik bázisát a nyugat-lengyelországi Powidzben létesítik.



A NATO az ukrán válság és az ottani orosz beavatkozás miatt a tavaly júliusi varsói csúcstalálkozón döntött úgy, hogy keleti szárnyán megnöveli védelmi képességeit. Ennek értelmében áprilisban Lengyelországba és a balti államokba az észak-atlanti szövetség négy nemzetközi zászlóalját telepítik rotációs rendszerben. Az amerikai parancsnokságú, mintegy ezerfős, román és brit katonákból álló zászlóalj nagy része az északkelet-lengyelországi Bemowo Piskiében, valamint Orzyszban állomásozik majd.

Kreml: Moszkva fenyegetésként fogja fel az amerikai tankok Lengyelországba vezénylését

Oroszország biztonsági fenyegetésként fogja fel az amerikai tankok és páncélozott harcjárművek Lengyelországba vezénylését - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.

Peszkov szerint bármely ország negatívan értékelné az idegen katonai jelenlét megerősítését határai közelében. "Úgy tekintünk erre, mint fenyegetésre, és mint olyan lépésre, amely veszélyezteti érdekeinket és biztonságunkat" - mondta. "Egy harmadik ország erősíti jelenlétét Európában a határaink mentén. Amely még csak nem is európai ország" - tette hozzá a szóvivő, mintegy megkerülve azt a tényt, hogy az Egyesült Államok a NATO tagja.



Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy a katonai kontingens létszámának nincs különösebb jelentősége.



A szóvivő kifejezte Moszkva "őszinte reményét", hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump megválasztott amerikai elnök jól kijön majd egymással, és nagyobb lesz a két ország közötti kölcsönös tisztelet, mint az Obama-kormányzat idején volt. Rámutatott, hogy Trump "legalább" készségét fejezte ki a párbeszédre.



"Ez nem jelent hajlandóságot arra, hogy mindenben megállapodjunk egymással. Ez aligha lehetséges és Moszkva nem is erre számít, de a párbeszéd alapot szolgáltat a reményre és segíthet bennünket abban, hogy kiutat találjunk sok bonyolult helyzetből" - hangoztatta.



Peszkov ugyanakkor kijelentette, hogy a Kreml nem ért egyet Rex Tillerson amerikai külügyminiszter-jelöltnek a Krímmel kapcsolatban elhangzott kijelentéseivel. Tillerson törvénytelennek nevezte a félsziget elcsatolását Ukrajnától, és kijelentette, hogy a terület feletti orosz szuverenitást az Egyesült Államok csak akkor ismerheti el, ha azzal Ukrajna népe is egyetért.

MTI