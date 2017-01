Zeman: a migráció az EU legjelentősebb problémája

2017. január 12. 17:33

Manapság már nem a munkanélküliség vagy a gazdasági recesszió, hanem a migrációs hullám a legjelentősebb problémája az Európai Uniónak (EU), ahol várhatóan a jövőben is folytatódni fognak a terrortámadások, amelyek célpontjai közép- és kelet-európai helyszínek is lehetnek - jelentette ki Milos Zeman cseh államfő a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnél csütörtökön megjelent interjújában.

Arra a kérdésre, hogy milyenre sikerült szerinte a decemberben véget ért szlovák uniós elnökség, Zeman azt mondta: nagyon jóra, részben mivel nemcsak Szlovákia, hanem a visegrádi országok (Szlovákia, Magyarország, Csehország és Lengyelország) együtt is hallathatták a hangjukat, részben pedig azért, mert elkezdett megváltozni a migrációs válság megítélése.



"Éppen a szlovák elnökség idején kezdett változni (a migrációs válság) megítélése ahhoz képest, amilyen a múltban volt, amikor mindenki azért szidott minket, hogy szétverjük az európai szolidaritást. Nos, most kiderült, hogy igazunk volt" - fogalmazott a cseh államfő.



Milos Zeman a szlovák elnökség idején bemutatott, a migráció kezelésére irányuló, "hatékony szolidaritás" néven ismertté vált javaslattal kapcsolatban leszögezte: a hatékony szolidaritás nem lehet kikényszerített szolidaritás. Ahhoz, hogy a szolidaritás valóban hatékony legyen, az kell, hogy a migránsokat saját országukban vagy egy, az övékével szomszédos országban segítsék. Nem arra kell épülnie, hogy nehezen integrálható közösségek jöjjenek létre más országokban, mivel tudjuk, hogy a migráció milyen problémákkal és terrortámadásokkal is jár - fejtette ki.



Nem hatékony az a küzdelem, amely jelenleg az EU-ban az iszlamisták elleni háborúban zajlik - mutatott rá a cseh államfő. "Nagyon határozatlan fellépést látok a részünkről, amikor gyakran tüntetésekkel vagy részvéttáviratokkal harcolunk az iszlamisták ellen. Különösen szomorú, hogy az EU mindmáig nem volt képes hatékony védelmet biztosítani saját külső határainak" - hangsúlyozta Milos Zeman.



A karácsonyi ünnepek előtt Berlinben elkövetett terrortámadással összefüggésben úgy vélekedett: nem ez az utolsó ilyen eset, a támadások valószínűleg folytatódni fognak, és fenyegetik Közép- és Kelet-Európát is.



"A terroristáknak az a módszerük, hogy minél több civilt öljenek meg. Ezért olyan rendezvényeket fognak megcélozni, amelyeken civilek vesznek részt, legyen szó karácsonyi vásárról vagy hasonlóról. Ilyen rendezvények pedig Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt vannak" - jegyezte meg.

MTI