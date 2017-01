Ünnepelnek a New York-i és a Bécsi Filharmonikusok

2017. január 12. 17:41

Együtt ünneplik fennállásuk 175. évfordulóját a New York-i és a Bécsi Filharmonikusok, a két városban tartandó koncertekkel és kiállítással népszerűsítik a zenekarokat.

Február 23-tól a New Yorkban található Osztrák Kultúrfórum központban, március 28-tól pedig a bécsi Zene Házában (Haus der Musik) látható a Bécs és New York: A két filharmónia 175 éve elnevezésű tárlat. A kiállítás számos darabját korábban még nem mutatták be a nyilvánosságnak.



Február 24-én, 25-én és 26-án a Bécsi Filharmonikusok New Yorkban, a Carnegie Hall színpadán, február 27-én az észak-karolinai Chapel Hill városában adnak koncertet. A fellépéseken Franz Welser-Möst osztrák karmester vezényel. A New York-i Filharmonikusok március 29-én lépnek fel az osztrák fővárosban, a Wiener Konzerthausban.



A Bécsi Filharmonikusokat Otto Nicolai német zeneszerző, a New York-i Filharmonikusokat Ureli Corelli Hill amerikai karmester alapította 1842-ben.

MTI