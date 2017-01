Jóváhagyták Oettinger új uniós biztosi megbízatását

2017. január 12. 21:00

Jóváhagyták Günther Oettinger új uniós biztosi megbízatását csütörtökön az Európai Parlament illetékes bizottságai, Állásfoglalásuk szerint a német politikus alkalmas rá, hogy átvegye az Európai Bizottság költségvetésért és emberi erőforrásokért felelős alelnöki tisztségét.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a német biztost jelölte a posztjáról nemrég lemondott bolgár Krisztalina Georgieva portfóliójának átvételére.



Günther Oettinger 2016 december végéig a digitális gazdaságért felelős biztos tisztségét töltötte be.



Oettinger hétfői meghallgatása nyomán a bizottsági koordinátorok többsége úgy vélte, hogy a biztos "felkészült" az új tisztség átvételére, ahhoz rendelkezik a kellő szakmai tapasztalatokkal..



A parlament költségvetés-ellenőrzési szakbizottságának több tagja ugyanakkor aggodalmának adott hangot Oettinger alelnöki kinevezésével kapcsolatban, tekintettel az utóbbi idők botrányaira. Ez ellen számos civil szervezet és politikus is tiltakozott, mondván, hogy a német biztos többször is rasszista, szexista és homofób kijelentéseket tett.



Az Európai Parlament illetékes szakbizottságai előtti meghallgatáson a képviselők közel három órán át faggatták Oettingert nézeteiről, szóba kerültek botrányos kijelentései, valamint az is, hogy az orosz lobbistaként számon tartott Klaus Mangold magánrepülőgépével utazott májusban Budapestre.



A politikus azt mondta, sajnálja az októberi hamburgi beszédében tett megjegyzéseket, például azt, hogy "vágottszeműnek" nevezte a kínaiakat.



Szakértők szerint a parlamenti bizottságok jóváhagyása a botrányok ellenére várható volt.



Krisztalina Georgieva októberben jelentette be lemondását, hogy vezető tisztséget vállaljon a Világbanknál. Helyére a bolgár kormány új tagot jelölhet a huszonnyolc tagú bizottságba, arról viszont már Juncker maga dönt, hogy kire milyen feladatot bíz a testületben.

