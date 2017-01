A New York-i Trump-toronyba látogatott Marine Le Pen

A New York-i Trump-toronyba látogatott csütörtökön Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front vezetője.

Amerikai újságírók a Trump-torony egyik kávézójában látták Marine Le Pent, a radikális jobboldali párt vezetőjét és elnökjelöltjét a tavaszi francia elnökválasztáson. A toronyban tartózkodó újságírók azonnal faggatni kezdték, hogy vajon találkozik-e a megválasztott amerikai elnökkel, Marine Le Pen azonban nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre.



Az amerikai sajtóban ugyanakkor idézték Le Pen kampányfőnöke, David Rachline Párizsban tett nyilatkozatát, miszerint a politikusnő "magánlátogatáson" tartózkodik New Yorkban. A kampányfőnök egyúttal azt is leszögezte: nem szerepel Marine Le Pen programjában találkozó Donald Trumppal.



A Marine Le Penről szóló információk megjelenése után nem sokkal Sean Spicer, Donald Trump szóvivője is közölte: Donald Trump nem tervez találkozót a francia politikussal, s nem találkozik vele az átmenetet bonyolító Trump-csapat egyik tagja sem.



Marine Le Pen korábban több nyilatkozatban dicsérte Trumpot, elismerését fejezte ki a megválasztott amerikai elnöknek, mert - mint fogalmazott - Trump győzelme segítheti, hogy ő is győzzön a francia elnökválasztáson.



Az amerikai elnökválasztás után Marine Le Pen azt hangoztatta: Donald Trump győzelme azt jelenti, hogy "az emberek ismét saját kezükbe veszik jövőjük alakítását". Trump megválasztását reménykeltőnek nevezte mindazok számára, akiknek "elegük van a globalizációból és az elitek politizálásából".

