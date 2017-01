Elítélték a migránsokat bántalmazó operatőrt

2017. január 12. 22:30

Garázdaság vétségében bűnösnek mondta ki, és három évre próbára bocsátotta első fokon a Szegedi Járásbíróság csütörtökön azt az operatőrt, aki 2015 szeptemberében Röszke külterületén a rendőrsorfalat áttörő migránsokat rúgott meg.

A vádlott nem jelent meg a tárgyalóteremben, kérésére zárt láncú távközlési hálózaton keresztül hallgatták meg, miközben egy másik bírósági épületben tartózkodott. Ennek oka, hogy a rendőrség személyi védelmét rendelte el, így a személyi körülményeiről is zárt tárgyaláson kérdezték.



A vádlott szerkesztő munkatársával az N1 TV megbízásából a migrációs válságról készítettek anyagot Röszkén, a Dugonyi úti gyűjtőpontnál. Ekkor az út és a kukoricás között mintegy 1300 migráns tartózkodott, kora délután azonban négyszázan kitörtek a várakozásra kijelölt területről.



A vádlott közvetlenül a rendőrsorfal mögött állva forgatott, amikor egy migráns lendületében nekifutott. Az operatőrnő azonban továbbra is a helyén maradt, és forgatott. Ezt követően a vádlott a következő fiatal férfit jobb lábával, talppal lábszáron rúgta, majd ezután egy szintén futó kislányt is térdmagasságában, jobb lábfejével megrúgott.



Ezután egy gyermekével kezében elszaladni próbáló férfit egy rendőr próbált visszatartani. Amikor kiszabadult, a vádlott a férfi haladási iránya felé emelte bal lábát, a bíróság álláspontja szerint azt azonban nem lehetett megállapítani, hogy hozzá is ért volna.



A televíziótól még az eset napján elbocsátott operatőr arra hivatkozott, hogy csupán töredékes emléke vannak, de felháborítónak találta a migránsok viselkedését, lábával pedig csak a rendőri intézkedés alól magukat kivonni akaró embereket próbálta távol tartani magától, csupán védekezett, tettével a rendőrök munkáját igyekezett segíteni.



A vádlott vallomása során arra is hivatkozott az ellene indult "gyűlöletkampány" megviselte, az első rendőri kihallgatása során emiatt ismerte el felelősségét. Akkor még úgy fogalmazott, "szörnyen sajnálja" a történteket.



A nő kérdésekre válaszolva a tárgyaláson kitért arra is, a történtek és az őt ért fenyegetések miatt kisiklott az élete.



Nánási Illés bíró az ítélet indoklása során kifejtette, a vádlott a társadalmi normákkal nyíltan szembehelyezkedő magatartása alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben és a történtekről híradásokat látokban megbotránkozást, felháborodást váltson ki.



A bíró leszögezte, semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá az operatőr védekezését, mely szerint jogos védelmi helyzetben volt és az őt érő támadást próbálta elhárítani.



A vádlott és védője felmentés érdekében fellebbezést jelentette be, így az döntés nem jogerős.

MTI