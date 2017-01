KSH: tavaly 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak

2017. január 13. 10:19

A fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek 2016-ban az előző évhez képest, decemberben pedig átlagosan 1,8 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

Az előző hónaphoz képest az árak átlagosan 0,4 százalékkal nőttek decemberben.



Decemberben az éves maginfláció 1,7 százalék volt a novemberi 1,6 és az októberi 1,5 százalékot követően. A maginfláció több mint két éve nem volt ilyen magas.



Mináry Borbála, a KSH osztályvezetője az adatok ismertetésekor elmondta: a decemberi emelkedésben alapvetően az üzemanyagok árdrágulása játszott szerepet, de az élelmiszereknél szintén gyorsult a drágulás.



Az éves adatokat tekintve a szeszes italok, dohányáruk drágultak leginkább, de átlag fölött emelkedett az élelmiszerek és a szolgáltatások ára is - közölte.



Tavaly az év egészében az élelmiszerárak 0,7 százalékkal nőttek a megelőző évhez képest. A szeszes italok, dohányáruk 2,3 százalékkal drágultak. A szolgáltatások ára átlagosan 1,5, a tartós fogyasztási cikkeké 0,5, a ruházkodási cikkeké 0,4 százalékkal emelkedett.



Az egyéb cikkekért - amibe a járműüzemanyagok is beletartoznak - 2,2 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, a háztartási energia ára 0,1 százalékkal mérséklődött.



Decemberben az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal emelkedett 2015 decemberéhez viszonyítva. Ezen belül a cukor ára 16,3, a friss zöldségeké 6,0, az idényáras élelmiszereké átlagosan 3,6, a sajté és a péksüteményeké 2,7, a tejé 2,6 százalékkal nőtt.



A sertéshús ára 8,5, a baromfihúsé 3,6 százalékkal csökkent.



Átlag felett, 3,5 százalékkal drágultak az egyéb cikkek - gyógyszerek, üzemanyagok, a lakással, háztartással, testápolással kapcsolatos, valamint a kulturális cikkek. Ezen belül az üzemanyagokért 6,8 százalékkal kellett többet fizetni.



A szeszes italok 0,7, a dohányáruk 4,3 százalékkal, együtt átlagosan 2,5 százalékkal drágultak.



A szolgáltatások 1,9, a ruházati termékek 0,5 százalékkal drágultak, amiből a postai szolgáltatások tarifáinak 2,4, és a tévé-előfizetési díjak 5,2 százalékos emelkedése ugrik ki, de az üdülési szolgáltatások is 3,2 százalékkal drágultak.



A háztartási energia ára nem változott, de ezen belül a tűzifa 4,1 százalékkal drágult, a palackos gáz viszont 8,8 százalékkal olcsóbb lett. A tartós fogyasztási cikkekért 0,5 százalékkal, a telefonokért például 3,3 százalékkal kellett kevesebbet fizetni tavaly decemberben, mint egy évvel korábban.



Tavaly novemberhez viszonyítva decemberben az élelmiszerekért 0,1 százalékkal kellett többet fizetni, ezen belül a tojásért 5,3, az idényáras élelmiszerekért 1,5, a tejért 1,2, a sajtért 0,8 százalékkal.



A sertéshús ára 1,3, a baromfihúsé 1,4, az étolajé 0,8 százalékkal csökkent.



A legnagyobb mértékben, 1,7 százalékkal az egyéb cikkek drágultak, ezen belül az üzemanyagok 4,1 százalékkal.



A szeszes italok, dohánytermékek ára 0,2, a szolgáltatásoké 0,1 százalékkal nőtt.



A háztartási energia és a tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan nem változott decemberben az előző hónaphoz viszonyítva, a ruházkodási cikkekért 0,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.

MTI