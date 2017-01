OKF: havazás, ónos eső lassítja a közlekedést

2017. január 13. 10:27

Az ország egyes régióban változó halmazállapotú csapadék, jellemzően hó, havas eső vagy ónos eső esik, ezért téliessé váltak az útviszonyok - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel. Az előrejelzések szerint akár 15-20 centiméter friss hó is hullhat, a meteorológiai szolgálat az ország egy részére másodfokú (narancs) riasztást adott ki az ónos eső miatt.

Az OKF közleménye szerint a közlekedőknek jelenleg elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megyében kell veszélyes útszakaszokra készülni. Az M2-es főúton Nógrád megyében már reggel óta nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek.



Amennyiben a havazás ezt indokolttá teszi, további helyeken várhatóak forgalom-korlátozások, ezért az érintett területeken útnak indulás előtt tájékozódjanak ezekről és a várható időjárásról - tették hozzá.



Az OKF felhívta a közlekedők figyelmét arra, hogy csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel induljanak útnak. Mint írták, nélkülözhetetlen felszerelés a téli gumi és a hólánc, és arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt győződjenek meg a fényszórók működőképességéről, az üzemanyag mennyiségéről, és tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot. Emellett fontos segítséget jelenthet a feltöltött mobiltelefon, a láthatósági mellény, valamint a GPS vagy térkép, de érdemes némi élelmiszert és folyadékot is az autóba készíteni.



Az OKF azt kéri, a közlekedők kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit a téli időjárással kapcsolatban: az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu címen, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, az utinform.hu-n olvashatnak vagy használják a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását (VÉSZ).



Miskolcon intenzíven hull a hó péntek hajnaltól, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak hóeltakarításán és szórásán teljes kapacitással dolgozik a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., a közterületeken 350 ember takarítja a havat - közölte Pásztor Imre, az önkormányzati társaságokat tömörítő Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője az MTI-vel.



Jász-Nagykun-Szolnok megyében ónos eső és csúszós utak nehezíthetik a közlekedést. Szabó Zita, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője pénteken az MTI-vel azt közölte, hogy lefagyott útburkolatokra, csúszós útszakaszokra kell számítaniuk a közlekedőknek az ónos csapadék miatt illetve a jéggel, hóval borított területeken. Hozzátette: a felüljárókon, hidakon és erdősávok közötti útszakaszokon is számolni kell az aszfalt fokozott jegesedésével. Felhívta a figyelmet arra, hogy a csúszós utakon a járművek féktávolsága jelentősen megnőhet.



Péntek reggel több baleset is történt az ország útjain. A Pest megyei Abonynál egy teherautó vontatmánya a 4-es főúton keresztbe fordult az úton, a vontató pedig az út menti árokba csúszott. A balesetben senki nem sérült meg, de a keresztbe fordult pótkocsi akadályozza a forgalmat.



Ugyancsak Pest megyében, az M31-es autópályán a gödöllői lehajtónál szalagkorlátnak ütközött egy kisteherautó. A balesetben megsérült a jármű vezetője, a forgalom az érintett útszakaszon egy sávon folyamatosan halad.





Csongrád megyében Szeged és Kübekháza között keresztbe fordult az úttesten egy autóbusz, a jármű eleje az út menti fáknak ütközött. A jármű utasait egy másik autóbusszal szállították tovább.



Szintén Csongrád megyében, a Makó és Földeák közötti 430-as úton több baleset is történt péntek reggel: egy kilométeren belül négy autó az árokba csúszott, egy ráfutásos balesetben pedig egy ember súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetek miatt nem lehet közlekedni az úton.

BKK: nem közlekedik a Libegő

Nem közlekedik a Libegő - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a honlapján péntek délelőtt.

A Zugliget és János-hegy közötti drótkötélpályás felvonót a kedvezőtlen időjárás miatt állították le.



MTI