Nem a terrorizmus lesz a legnagyobb meglepetés

2017. január 13. 11:26

Több olyan terrortámadás is történt világszerte, amit nem csak nagy médiafigyelem kísért, de félelemkeltő hatással bírt és rengeteg áldozatot követelt.

Talán ezek az okok vezettek ahhoz, hogy a Világgazdasági Fórum globális problémaként jelölte meg idén először a terrorizmust. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértőt kérdezték véleményéről a Kossuth Rádióban.

Március 22-én 32-en vesztették életüket a brüsszeli robbantásokban. Júliusban 84 áldozatot követelt az a támadás, ami Nizzában történt. Az elmúlt év végén pedig az egyik Berlini karácsonyi vásárban 12-en vesztették életüket, amikor egy kamion a látogatók közé hajtott.

Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Közelről című műsorában elmondta, hogy az elmúlt két év, ha nem is volt fordulópont, de mindenképpen figyelemreméltó, hogy több olyan stratégiai terrortámadás történt, ami nagy média figyelemmel, sok áldozattal és mindenképpen nagy félelemkeltő hatással bírt.

Úgy vélte: a Világgazdasági Fórum későn ébredt azzal, hogy idén globális problémaként vette fel a terrorizmust, hiszen az már 2015-ben és 2016-ban is komolyan jelen volt a világban és a tágabban vett Európában. Törökországban például már a korábbi években is több terrortámadás volt, és a tömeges adatlopások vagy a tömeges népvándorlás miatt is már korábban fel lehetett volna vetni a kérdéskört.

Tálas Péter szerint ugyanakkor nem biztos, hogy a terrorizmus okozza majd a legnagyobb meglepetést a következő években. Biztonságpolitikai szempontból még nagyobb probléma lehet, hogy az egyik ország a másik országot milyen hatékonyan tudja majd befolyásolni a kibertéren keresztül – tette hozzá.

Az Iszlám Állam kapcsán elmondta, hogy meg kellene semmisíteni, vagy legalábbis vissza kellene szorítani egy olyan státuszba, ami nem teszi lehetővé, hogy államként emlegesse magát.

