A német többség elégedetlen a terror elleni védekezéssel

2017. január 13. 17:10

Németországban a lakosság többsége elégedetlen a terror elleni védekezéssel - mutatta ki egy pénteken ismertetett felmérés, amely szerint a karácsony előtti berlini terrormerénylet óta megváltozott a közhangulat.

A ZDF országos köztelevízió felmérése szerint 51 százalék úgy érzi, a hatóságok nem tesznek eleget a terrortámadások megakadályozásáért, míg 43 százalék elégedett a védelemmel. Legutóbb a december 19-én egy berlini karácsonyi vásáron végrehajtott iszlamista merénylet előtt vizsgálták a kérdést, akkor még a németek csaknem kétharmada, 62 százaléka elégedett volt a hatóságok terrorizmus elleni munkájával, és az elégedetlenek aránya 31 százalék volt.



A szövetségi kormány igazságügyi minisztere elismerte, hogy a hatóságok hibáztak a 12 halálos áldozatot és 53 sebesültet követelő kamionos támadás ügyében. Heiko Maas a ZDF egy csütörtök esti vitaműsorában elmondta, hogy rövidesen elkészül egy átfogó, valamennyi biztonsági szerv tevékenységét elemző jelentés arról, hogy miért nem tudták megakadályozni a támadást annak ellenére, hogy ismerték és közveszélyes iszlamistaként tartották számon az elkövetőt, Anis Amrit.



Heiko Maas kiemelte: az már biztos, hogy "mindannak alapján, amit most tudunk, senki sem mondhatja, hogy nem történtek hibák".



Az igazságügyi miniszter és belügyi tárca vezetője, Thomas de Maiziere a napokban terrorellenes intézkedéscsomagot jelentett be, amely az Amri-ügy tanulságaira épül. A tervezett lépések között szerepel, hogy kiegészítik a kitoloncolási őrizetbe vétel jogalapját, a kormány szándékai szerint olyan elutasított menedékkérőket is kitoloncolási őrizetbe lehet majd helyezni, akiket terrorszervezethez fűződő kapcsolatok miatt közveszélyesként tartanak számon. Várhatóan bevezetik azt is, hogy - lábbilincsként is emlegetett - elektronikus nyomkövető eszköz viselésére lehet kötelezni közveszélyes iszlamistákat.



A ZDF Politbarometer nevű kutatása szerint a lakosság többsége támogatja a terveket, 88 százalék helyesnek tartja a kitoloncolási őrizetbe vétel lehetőségének kiterjesztését, és 67 százalék úgy véli, szigorúbb jogszabályokra van szükség a bűnözővé váló menedékkérőkkel szembeni fellépéshez.



Anis Amri is menedékkérőként érkezett Németországba, a tunéziai férfi kérelmét elutasították, de nem tudták eltávolítani az országból, mert hazájának hatóságai nem állították ki időben az iratait.



Azonban a ZDF felmérése szerint az ügy nem változtatta meg a menekülthelyzet megítélését, a többség továbbra is bizakodó: a lakosság 57 százaléka úgy érzi, Németország megbirkózik a menekültek nagy számával, míg 41 százalék szerint Németország nem képes erre.



Az utóbbi évek legnagyobb szabású németországi terrortámadása a pártok támogatottságát sem befolyásolta lényegesen. Ezt jelezik a Politbarometer adatai is, amelyek szerint a kormányzó jobbközép CDU/CSU pártszövetség a szavazatok 36 százalékát nyerné el, ha most vasárnap lenne a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás, ami nem jelent változást a december elején készített előző felméréshez képest. A koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) 1 százalékponttal gyengülve 21 százalékon állnak, az ellenzéki oldalon a Zöldek 10 százalékon stagnálnak, az SPD-től balra álló Baloldal támogatottsága pedig 1 százalékponttal 9 százalékra csökkent. A legnagyobb parlamenten kívüli párt, a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 1 százalékponttal 13 százalékra erősödött. A Bundestagból 2013-ban kiesett liberális FDP átlépné az 5 százalékos bejutási küszöböt, 1 százalékpontot erősödve 6 százalékon áll.



A ZDF felmérését a Választási Kutatócsoport (Forschungsgruppe Wahlen) nevű mannheimi intézet készítette január 10-től 12-ig 1292 ember megkérdezésével, az adatok a választókorú népességre reprezentatívak.

MTI