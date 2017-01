Jávor Benedek az Európai Unió segítségét kéri

2017. január 13. 17:16

Határozott fellépésre sürgették zöldpárti európai parlamenti (EP-) képviselők az Európai Bizottságot "a magyarországi civil társadalom megfélemlítését célzó kormányzati törekvésekkel szemben" - közölte pénteken Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője.

Jávor Benedek arról számolt be az MTI brüsszeli irodájához is eljutott közleményében, hogy képviselőtársaival levelet küldtek Frans Timmermansnak, a brüsszeli testület első alelnökének, amelyben hangsúlyozták: "az egyértelmű európai kiállás meg tudná akadályozni, hogy az uniós értékekkel szembehelyezkedő +ügynöktörvény-javaslat+ a magyar parlament elé kerüljön".



Mint írták, a civil szervezetek vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tervezett törvényjavaslat "nyilvánvalóan megfélemlítő célzatú", az "egy hosszabb, a sajtó és a társadalom összes politikakontrolláló mechanizmusát kiiktatni igyekvő kormányzati akciósorozat része, és tovább rontja az amúgy is leépülőben lévő magyarországi demokrácia minőségét".



"Most, hogy Lengyelország személyében hű követője akadt a demokráciakorlátozó Orbán-modellnek, a magyar kormányzat pedig az érdemi visszhang nélkül maradt korábbi próbálkozásokon fölbátorodva egyre újabb uniós normasértéseket ránt elő a kalapból, eljött az ideje a határozott cselekvésnek" - emelték ki a levelet aláíró EP-képviselők, haladéktalan fellépést sürgetve annak érdekében, hogy "sikerüljön megelőzni a civil társadalom kormányzati zaklatását - nemcsak Magyarországon, hanem lehetőség szerint a hasonló intézkedéseket fontolgató többi tagállamban is".



Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke keddi sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, hogy hírek szerint törvényjavaslat készül a civil szervezetek vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről, úgy fogalmazott: a "Soros-birodalom" "álciviljeit" azért tartják fenn, hogy "a globális nagytőkét és a politikai korrektség világát átnyomják a nemzeti kormányok fölött". "Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani. És most ennek, úgy érzem, eljött a nemzetközi lehetősége" Donald Trump amerikai elnökké választásával - mondta.

MTI