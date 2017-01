Lőfegyvereket ajándékozott az ukrán belügyminiszter

2017. január 13. 20:47

Lőfegyverekkel ajándékozott meg több száz személyt, köztük nemcsak katonai és rendőrségi vezetőket, hanem parlamenti képviselőket, kormányzati tisztségviselőket és ügyészeket Arszen Avakov ukrán belügyminiszter 2014-2015-ben - hozta nyilvánosságra pénteken több ukrán hírportál.

A sajtó egy 400 nevet tartalmazó listához jutott hozzá. A kiszivárgott dokumentum alapján állítólag 97 képviselő kapott a tárcát ma is vezető minisztertől ajándékba lőfegyvert. A 2014 február 24-én kinevezett miniszter az első fegyvert - egy Fort 17-05 típusú pisztolyt az év március 27-én adományozta a szélsőségesen nacionalista Szabadság (Szvoboda) párt egyik honatyájának. Egy nappal később kapott ajándékba a tárcavezetőtől egy Glock 19-es pisztolyt Szerhij Pasinszkij, aki akkor az elnöki hivatal ideiglenes vezetői tisztét töltötte be.



Pasinszkij épp a napokban került reflektorfénybe. Szilveszter éjjelén ugyanis közúti közlekedés közben vitába keveredett egy másik autóvezetővel. Szóváltás közben a kormánypárti parlamenti képviselő előrántotta az ominózus ajándékpisztolyt, és lábon lőtte a férfit. A hatóságok még vizsgálják a történteket, hogy kiderüljön, önvédelemből lőtt-e a honatya, miként állítja.



Mások között Volodimir Hrojszman kormányfő - korábbi miniszterelnök-helyettes - is kapott a belügyminisztertől lőfegyvert ajándékba, a dokumentum alapján egy Fort 17-05-öst. Ugyancsak kapott pisztolyt Sztepan Kubiv, a jegybank akkori elnöke, aki most első miniszterelnök-helyettesi pozíciót tölt be, továbbá két jelenlegi kormánytag, Osztap Szemerak környezetvédelmi és Pavlo Petrenko igazságügy-miniszter, valamint a kijevi Majdan-tüntetők önvédelmi egységeinek főparancsnoka, Andij Parubij, jelenlegi házelnök.



A dokumentum szerint a legtöbb fegyvert egyetlen nap alatt 2014. március 27-én "osztotta szét" a belügyminiszter. A másik "nagy fegyverajándékozási hullám" 2014 októberben volt, akkor a tárcavezető összesen 48-at osztott ki egy hónap alatt.



Avakov azonban nemcsak pisztolyokat, de automata gépkarabélyokat is adományozott politikusoknak. Ilyet kapott Horjszman, elődje Arszenyij Jacenyuk volt miniszterelnök és a ár említett Szerhij Pasinszkij parlamenti képviselői is.

MTI