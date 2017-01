Folytatódik a Halmos Béla Program

2017. január 13. 23:19

Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által a népzenei utánpótlás támogatására létrehozott Halmos Béla Program.

Liber Endre, a kezdeményezés megvalósításáért felelős kollégium vezetője pénteki szegedi sajtótájékoztatóján elmondta, a programot 2015 decemberében azzal a szándékkal indították, hogy támogassa a népzenei utánpótlást, segítse az új színpadképes népzenei produkciók létrehozását.



A program fontos eleme egy jól működő, országos klubhálózat létrehozása is. Ennek első elemeként alakult meg tavaly ősszel a szegedi Fonó-klub, idén tíz hasonlóan sikeres, magas minőséget nyújtó intézmény létrehozását támogatnák.



A bel- és külföldi koncertlehetőségek bővítése mellett fontosnak tartották új közönségrétegek megszólítását is, ennek érdekében támogatták népzenei együttesek fellépését olyan fesztiválokon, melyeken korábban ez a műfaj nem jelent meg - közölte a szakember.



A program feladata a táncházmozgalom támogatása és a képzési lehetőségek bővítése is annak érdekében, hogy az előadók olyan komplex ismereteket szerezzenek, melyekkel másfél óráig le tudják kötni a közönség figyelmét. Az együttesek pályázati forrást kaphatnak honlap, videó, lemez készítéséhez, és segítik színpadi produkciók koreográfiáinak megszületését is.



A program 2016-ban mintegy 300 millió forintból gazdálkodhatott. A kezdeményezés anyagi fedezetét az Artisjus által beszedett üres hordozói jogdíjak egy része biztosítja, az idén rendelkezésre álló forrás pontos nagysága május végére derül ki - mondta Liber Endre.

MTI