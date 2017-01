Digitális szolgáltató központ lesz Szekszárdon

2017. január 13. 23:25

Digitális szolgáltató központot hoz létre a Photel csoport Szekszárdon, a 130 új munkahelyet létrehozó, 946 millió forintos beruházáshoz a kormány 378 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Hozzátette: ezzel a nemzetközi piacokon versenyképes magyar vállalat újabb beruházása valósul meg, a létrejövő új munkahelyek garantáltan magas hozzáadott értéket képviselnek, és a magyar fiataloknak a helyben maradás lehetőségét biztosítják.

Szíjjártó Péter szólt arról, hogy a beruházás is jelzi, a magyar gazdaság fejlődése új dimenzióba lépett, egyre több nemzetközi piacon is versenyképes magyar középvállalat jön létre.



Hangsúlyozta: egy ország sikere a jövőben a digitális gazdaságra történő átálláson múlik. Fontos, hogy Magyarországon a digitális gazdaságban meghatározó szerepet játszó nagy cégek fejlesszenek, illetve a magyar cégek képesek legyenek bekapcsolódni a digitális gazdaság világába.



A magyar kormány készül a digitális időszakra, 2018-tól minden magyar háztartásban, vállalatnál biztosítja a széles sávú internet elérését, illetve az internet áfájának csökkentése is ebbe a folyamatba tartozik - jelentette ki Szíjjártó Péter.



A miniszter kiemelte: a magyar érdekeket szolgáló gazdaságalapú magyar külpolitika eredményeként tavaly soha nem látott magasságokba emelkedett a magyar export értéke, a külkereskedelmi többlet, a beruházásösztönző rendszeren keresztül az országba érkező beruházás.



Tavaly Magyarországra a szolgáltató központ szektorból érkezett a második legtöbb beruházás az autóipar után. Magyarországon 90 nagyvállalat működtet szolgáltató központot, 40 ezer munkavállalónak adnak munkát. A befektetési ügynökség újabb 12 szolgáltató központ magyarországi beruházásáról tárgyal, amelyekben 2000 új munkahely jönne létre - mondta Szíjjártó Péter.



Lakatos Zsolt, a Photel Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy felgyorsult az internet világa, a vásárlói magatartás megváltozott. Szolgáltatásukkal az ügyfeleiket abban segítik, hogy sikeresebben tudják értékesíteni termékeiket az online térben.



Horváth István (FIDESZ), a térség országgyűlési képviselője megköszönte, hogy a kormány segíti a munkahelyteremtő beruházást. Szekszárd sokszínű, nyitott város, a 130 új munkahely a helyiek foglalkoztatási lehetőségét bővíti.

