Vona Gábor ellen tüntetnek a csalódott jobbikosok

2017. január 14. 12:38

Az ország négy megyéjéből érkező korábbi Jobbik-tagok rendeznek tüntetést a párt irányváltása ellen délután Debrecenben – tudta meg a Magyar Idők. Közben a Magyar Gárda egyik volt vezetője azt írta, visszaveszik Vona Gábortól a gárdistamellényt, mert méltatlan a viselésére. A pártelnök szerint, ha kormányozni szeretnének, partnerekre van szükségük minden vallási felekezetben.

A szombati debreceni demonstrációra készülő volt jobbikos politikusok – köztük alapszervezetek korábbi vezetői – elégedetlenségüknek kívánnak hangot adni azzal kapcsolatban, hogy a párt felhagyott korábbi politikai irányvonalával, letért az eredetileg felvázolt útról – értesült a Magyar Idők. Úgy tudjuk, Hajdú-Bihar mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Borsod megyéből is csatlakoznak tiltakozók. A tüntetést Ulics Erika szervezi, aki a Jobbik kabai alapszervezetének volt tagja. Az ügyvédnő 30 különböző sajtóorgánumhoz juttatott el meghívót, hogy kifejezzék tiltakozásukat: „A Jobbik elnöke és más vezetői, képviselői magatartása azt a látszatot kelti, mintha egy egész szervezet szándéka alapján fordultak volna olyan irányba, ami a kormányzás mindenáron való megszerzését tűzte ki célul”. A szervező szerint a Jobbik vezetése visszaélt a választók bizalmával, nem olyan irányba vezetik a szervezetet, mint amilyenre felhatalmazást kaptak, a pártot pedig szétfeszítik a belső konfliktusok.

– Ezt bizonyítja, hogy a tüntetésen várhatóan megjelenő mind a 35-40 volt alapszervezeti vezető 2014 óta mondott le a pártvezetéstől eltérő nézetei miatt, a volt politikusok fele pedig az utóbbi két hétben szakított a Jobbikkal. A tiltakozást hagyományos stílusúra tervezik Ulicsék, a negyed hatkor kezdődő gyülekezőt követően a debreceni Kossuth térről a Jobbik irodája elé vonulnak.

A pártelnök 2010-ben még a Parlamentben is büszkén viselte a gárdamellényt

A párt városi szervezetének vezetője, Kőszegi Csanád Ábel lapunknak elmondta, nincs meglepődve volt párttársa kezdeményezésén. A helyi elnök szerint azonban Ulicsék tiltakozása mögött nem a Jobbik „cukisodása” áll, hanem a korábbi politikusnő ily módon próbál ismét hatalomhoz jutni, miután pártja kizárta azt követően, hogy kiderült: bizalmas pártinformációkat szivárogtatott ki a Népszabadságnak, és a megyei vezetést akarta „megpuccsolni”.

Közben a Magyar Gárda egyik volt vezetője nyílt levélben fordult Vona Gáborhoz, amelyben figyelmezteti a pártelnököt, hogy január végén a gárdisták megkísérlik majd visszavenni tőle a szervezet mellényét. „Az eltelt évek elméd gyöngüléséhez vezettek…, méltatlanná váltál a gárdistamellény viselésére, lehet a Parlamentből kihurcolkodni” – többek között ez szerepel Silip Norbert levelében, amelyet a PestiSrácok ismertetett. Egyébként Vona a szóban forgó mellényben tette le képviselői esküjét a Parlamentben 2010 májusában.

Korábbi feltétlen hívei már nem bíznak a politikusban

Vona Gábor a Reutersnek adott pénteken megjelent angol nyelvű interjújában a hanukaüdvözlettel kapcsolatban úgy fogalmazott: helyesen tettük, amit az ünnepek alatt tettünk. – Ha kormányozni szeretnénk, partnerekre van szükségünk minden vallási felekezetben és csoportban – hangsúlyozta. A pártelnök azt is mondta, a Jobbik mint Magyarország legnagyobb ellenzéki pártja, a szélsőjobboldali, antiszemita gyökerektől elszakadva a mainstream felé közeledik. Megjegyezte, hogy csak átmeneti fázis volt az a kettős bizalmatlanság, amellyel a pártnak meg kellett küzdenie. A Jobbik keményvonalas szavazói becsapva érezték magukat, potenciális új választóikat pedig meg kellett győzniük. Ezzel kapcsolatban azt mondta: „Kinőttünk a tinédzserkorból. A fiatalok sokszor döbbennek rá, wow, mekkorát tévedtem. A Jobbik is egy ilyen tinédzser, aki néhányszor nekiment a téglafalnak, mire rájött, az élet nem fekete és fehér.”

Több vezető is Vonához hasonlóan nyilatkozott az elmúlt napokban, így a lehallgatási botránya miatt a figyelem középpontjába kerülő ózdi polgármester, Janiczak Dávid is. Szintén ózdi, országgyűlési képviselő kollégája, Egyed Zsolt helyeselte a hanukalevelet, és a lehallgatási botrányért a Fideszt tette felelőssé. Az említett hanukalevél miatt – mint ismert, a pártelnök levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot az ünnep alkalmából – a vecsési szervezet, majd a veszprémi és a vámosmikolai is tiltakozott. A radikális vonalat őrizni kívánó veszprémiekhez pedig tódulnak az új tagok.

