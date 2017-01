Vegyi fegyvereket találtak Moszulban

2017. január 14. 16:58

Legalább harminc moszuli civil vesztette életét a héten a dzsihadisták kezén lévő kerületek ellen végrehajtott légicsapásokban – mondták el péntek este helyi lakosok, a hadműveleteiket folytató iraki különleges egységek pedig arról számoltak be, hogy a moszuli egyetem területén fegyverek előállításához használt vegyszereket találtak.

Szemtanúk beszámolója szerint legalább három rakéta csapódott be a nyugati-moszuli al-Dzsadída körzetben csütörtökön. A támadás célpontja valószínűleg az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet egyik magas rangú tagjának, Harbi Abdel Kadernek a háza volt. Kader nem volt otthon a légicsapás idején, amelyben azonban családjának több tagja életét vesztette. A helyiek nem tudták megállapítani, hogy a Washington vezette nemzetközi koalíció vagy az előrenyomuló iraki erők hajtották-e végre a támadást.

A Moszult kettészelő Tigris folyótól nyugatra fekvő területek továbbra is a szélsőségesek kezén vannak, míg a város keleti felét csaknem teljesen visszafoglalták az iraki erők. A Tigris folyó két partját egykor összekötő öt moszuli híd közül háromnak a keleti hídfője szombatra már az iraki csapatok ellenőrzése alatt állt.

Az iraki elitalakulatok szombaton folytatták harcukat a moszuli egyetem visszaszerzéséért. Az épületegyüttes körül, amelynek területére előző nap sikerült először behatolniuk, heves harcok folynak, de a terrorelhárítás bizakodó. Iraki katonai illetékesek szerint az egyetem és a nemrég visszafoglalt kormányzati épületek területén szinte nem maradtak civilek, ezért a hadsereg szabadabban bombázhat. A következő órákban teljesen megtisztítjuk a környéket a dzsihadistáktól – mondta Abdelvahab asz-Szaadi altábornagy. Hozzáfűzte, hogy csapatai az egyetemi terület több mint felét biztosították már.

Zain al-Abadín, a különleges alakulatok főhadnagya szerint az IÁ ellenállása érezhetően alábbhagyott a moszuli hadműveletek első heteiben tapasztaltakhoz képest. „Csak négy robbanószerrel megrakott autóval támadnak naponta a dzsihadisták, míg korábban 20-at is küldtek. És ezek az autók már nem páncélozottak, mint régebben, hanem polgári járműveket használnak” – tette hozzá.

Katonai tisztségviselők szerint az Iszlám Állam által korábban helyi főhadiszállásként használt moszuli egyetem visszafoglalása fontos stratégiai siker lenne, és lehetővé tenné, hogy az iraki erők gyorsabban elérjék a Tigris folyót, amelynek partjáról már lőni tudnák az IÁ nyugati hadállásait.

Számi al-Aridhi, a különleges egységek egyik parancsnoka szerint az iraki erők az egyetem épületeiben olyan vegyszereket találtak, amelyeket fegyverek előállításához használt a dzsihadista szervezet.

Amerikai tisztségviselők, jogvédők, és helyi lakosok is arról számoltak be korábban, hogy az Iszlám Állam vegyi fegyvereket használt Szíriában és Irakban is.

Az ENSZ emellett úgy tudja, hogy a felsőoktatási intézmény kutatásra használt hasadóanyag-készletei a szélsőségesek kezére kerültek, amikor azok 2014-ben elfoglalták a térséget.

