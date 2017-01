Tíz előadóval indul ma este A Dal

Szombaton este rendezik A Dal 2017 első válogatóját: a Duna televízióban élőben látható showműsorból hatan jutnak tovább az elődöntőbe.

A Dal 2017 végső szakaszába jutott harminc dal előadói közül a szombati első adásban tíz lesz látható-hallható. Közöttük lesz Benji (dalának címe: Karcok), Calidora (Glory), Csondor Kata (Create), Henderson Dávid (White Shadows), a Leander Kills (Élet), a Rocktenors (Ősz), a Roma Soul (Nyitva a ház), Singh Viki (Rain), a Spoon 21 (Deák) és a The Wings (Mint a hurrikán). A Dal 2017 műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente, a zsűriben Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Molnár Ferenc Caramel ül.

A Dal első műsorának vendége a Margaret Island együttes lesz, amely új albuma egyik dalának televíziós premierjét tartja a showban.

A verseny ötödik zsűritagja idén is a közönség; szavazni A Dal 2017 applikációval a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül lehet. A produkciókra leadott voksokat összesítik, átlagolják és hozzáadják a négy zsűritag pontjaihoz. Ez alapján öt dal és előadó kerül a középdöntőbe, emellett a közönség további egy számot továbbjuttathat kedvenc produkciója kódjának beküldésével.

Az MTVA sajtóirodájának tájékoztatása szerint a mediaklikk.hu/a-dal-videok/ oldalra már a számok akusztikus verziói is felkerültek. Ezeket az Akusztik menüpont alatt lehet meghallgatni és az első élő válogató show után szavazni is lehet január 20-án éjfélig. A nézők így kiválaszthatják a három forduló akusztikus győzteseit. Az Akusztik Dalverseny nyertese a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen kívül felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál Petőfi Zenei Díjátadó színpadán is.

A Dal – Kulissza című műsor, amelyben az Akusztik szavazás indul, ugyancsak szombaton kezdődik a Dunán. Közvetlenül a dalválasztó show után Sipos Dávid Günther, a Petőfi Rádió műsorvezetője beszélget a versenyzőkkel, zsűritagokkal, korábbi nyertesekkel.

hirado.hu - MTI