Újraválasztották az LMP társelnökeit

2017. január 14. 18:42

Újraválasztotta az LMP kongresszusa a párt két jelenlegi társelnökét szombaton, így továbbra is Szél Bernadett és Hadházy Ákos töltik be a posztot - tájékoztatta az MTI-t a szavazást követően Gál József, a párt szóvivője.

Szél Bernadett a női társelnöki posztért egyedüliként indult, Hadházy Ákosnak azonban kihívója akadt Csárdi Antal, a fővárosi közgyűlés LMP-s tagjának személyében.



Gál József elmondta azt is: a kongresszus az LMP titkárává Sallai R. Benedek országgyűlési képviselőt választotta.



A kongresszus délután döntött a párt országos elnökségének további tagjairól is: bizalmat kapott Ungár Péter, Ábrahám Júlia, Ferenczi István, Jancsó Andrea, Schmuck Erzsébet, aki az LMP országgyűlési frakciójának vezetője és Komlósi Csaba.



Az országos elnökség - melynek a két társelnök és a titkár is tagja - másfél évre kapott megbízatást.



A döntés értelmében kikerült az elnökségből az eddigi titkár, Vida Attila, aki nem is indult újra e tisztségért. Kikerült továbbá Keresztes László Lóránt, Lengyel Szilvia - akinek az országos elnökségi tagsága az Ökopolisz Alapítványban betöltött vezető tisztségével összeférhetetlenné vált -, valamint Gál József.



A párt a kongresszuson politikai nyilatkozatot fogad el, emellett az országos politikai tanácsot, az etikai, a felügyelő és a fegyelmi bizottságot is újraválasztják.

Hadházy Ákos újraválasztott társelnök

Szél Bernadett társelnök és Schiffer András korábbi társelnök

MTI