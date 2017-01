VMMSZ: mindig segítettek a külföldön élő magyar barátok

2017. január 14. 21:15

A délvidéki magyaroknak a legnehezebb időkben is voltak barátai az anyaországban és a Kárpát-medencében, akik segítettek a megpróbáltatások során, segítettek talpra állni - hangsúlyozta Dudás Károly Magyar Örökség-díjas író, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) elnöke szombaton Zentán a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén.

Emlékeztetett arra, hogy korábban a délvidéki magyarságnak nem volt mersze az ünneplésre, nem énekelhette a magyar himnuszt, nem a saját ünnepeit ünnepelhette, később pedig azon a kérdésen rágódott, hogy "vajon kultúránk is maradék-kultúrává, töredék-kultúrává töpörödött-e, mint ahogy mi egyre fogyatkozó délvidéki magyarok maradékká, töredékké őrlődtünk a kisebbségi sors kegyetlen malomkövei alatt". A válasz azonban: nem - folytatta Dudás Károly, hiszen születnek és élnek most is olyanok, akiknek az alkotása, a szellemi teljesítménye "szerves része a csodálatos magyar örökségnek". "Nélkülük az egyetemes magyar kultúra, a nemzet egésze volna sokkal szegényebb, kiszolgáltatottabb" - szögezte le.



A szombati rendezvényen átadták a VMMSZ által alapított életmű- és pályadíjakat. Magyar Életfa Díjjal ismerték el Dormán László fotóriporter, újságíró, Faggyas József citerás, Hódi Éva nyugalmazott magyartanár és könyvtárvezető, valamint Silling István néprajz- és nyelvjáráskutató munkásságát. A szövetség plakettjével jutalmazták Lőcsei Ilona művelődésszervezőt és újságírót, Regécz László művelődésszervezőt, Tóth Ágnest, a magyarkanizsai Tisza Néptáncegyesület elnökét, a csókai Rákóczi férfikórust, valamint a 70 éves pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületet. A VMMSZ legrangosabb elismerését, az Aranyplakettet Pirityiné Szabó Juditnak, a nemzetpolitikai államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetőjének és történésznek ítélték oda.

MTI