Nagy siker a Moholy-Nagy-életmű Amerikában

2017. január 14. 21:28

Több százezren látták eddig az Egyesült Államok két városában Moholy-Nagy László életmű-kiállítását, a magyar művész alkotásait New Yorkban és Chicagóban mutatták be, és Los Angelesben is láthatóak lesznek.

Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában elmondta, New Yorkban a Guggenheim múzeumban mintegy százezren, Chicagóban pedig 150 ezren látták a kiállítást. Ezzel elérték a céljukat: az amerikai közönség figyelmét ráirányították a magyar kreativitás, alkotás sokszínűségére.

Az államtitkár szerint a magyar modernizmus nem képzelhető el Moholy-Nagy László életművének ismerete nélkül. A művészt az államtitkár a legeredetibb, legsokoldalúbb XX. századi művésznek nevezte, és szerinte emiatt is tudott könnyen nagy sikerre szert tenni saját korában a modernizálódó Egyesült Államokban.

hirado.hu - MTI