Alpesi vk - Miklós Editnek kifordult a térde

2017. január 15. 15:23

Miklós Editnek kifordult a térde, amikor vasárnap hatalmasat bukott a női alpesi sízők altenmarkt-zauchensee-i lesikló világkupafutamát megelőző hivatalos edzésen.

A csíkszeredai születésű versenyzőt mentőhelikopterrel szállították a pangaui kórházba, ahova Kaszó Klára, a magyar szövetség ügyvezető elnöke kísérte el. A sportvezető tájékoztatása szerint a 28 éves Miklós Edit térdét ugyan helyre tették, de az továbbra is instabil, ami arra utal, hogy megsérültek a szalagok. Azt viszont egyelőre nem lehet tudni, hogy "csak" megnyúltak, vagy esetleg szakadás is történt-e.



A lesiklásban olimpiai hetedik helyezett magyar sízőnek egy jobb kanyarban szétcsúsztak a lábai, majd nagyot esett, egyik léce ráadásul nem oldott le, és a havon csúszva nekisodródott egy kapunak is. Előbb mentőhelikopterrel szállították a célba, és láthatóan nagy fájdalmai voltak, a lábát fogta. Később rohamkocsiba tették, majd egy másik helikopterrel a pangaui kórházba szállították.



Miklós Edit három verseny után ötödik helyen állt a leggyorsabb szakág vk-pontversenyében. Az elmúlt napok erős havazásai miatt csütörtökön, pénteken és szombaton is törölni kellett a programot. Vasárnap eredetileg szuperóriás-műlesiklásból és műlesiklásból álló szuperkombinációt rendeztek volna, de a szervezők döntése értelmében 9.30-kor a korábban elmaradt lesikló tréningre került sor, amelyet rögtön a verseny követett.

MTI