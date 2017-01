Gyorskorcsolya Eb - Egy arany- és öt ezüstérem

2017. január 15. 18:28

Egy arany- és öt ezüstérmet szerzett a magyar csapat vasárnap a gyorskorcsolyázók torinói rövidpályás Európa-bajnokságon.

A férfiak között Liu Shaolin Sándor Magyarország első egyéni aranyérmét nyerte az Európa-bajnokságok történetében, mivel győzött az 1000 méteres versenyben. Az 500 méteren világbajnok sportoló első helye mellé a 3000 méteres szuperdöntőben, valamint összetettben is szerzett egy-egy ezüstérmet, ezzel a magyar csapat legeredményesebbje lett.



Testvére, a szombaton 1500 méteren ezüstérmes Liu Shaoang 1000 méteren is a második helyen zárt.



A női csapatból Keszler Andrea szerepelt a legjobban, ő 1000 méteren egyéniben, valamint Kónya Zsófia, Bácskai Sára és Jászapáti Petra társaként a váltóval is ezüstérmet nyert.



A magyar válogatott összesen hét éremmel, egy arannyal és hat ezüsttel zárta az Európa-bajnokságot.

MTI