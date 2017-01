Kiteszik a sajtót a Fehér Házból

2017. január 15. 20:58

A Trump-adminisztráció azt tervezi, hogy a Fehér Házban tartott sajtóértekezleteket máshová helyezi - közölte Reince Pribeus, Donald Trump leendő kabinetfőnöke.

Az ABC televízió szokásos vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában Priebust az Esquire magazinban szombaton megjelent hírről faggatták. A magazin úgy értesült, hogy az új kormányzat "végleg kilakoltatja" az újságírókat a Fehér Házból, pontosabban onnan, ahol eddig a szokásos napi sajtótájékoztatókat tartották, mivel Donald Trumpnak feszült a viszonya a sajtóval. Idézte a Fehér Ház leendő kommunikációs vezetőjét, Sean Spicert is, aki elismerte, hogy "folyik némi vita arról, hogy ezt hogyan valósítsuk meg".



"Az egyetlen dolog, amiről vitát folytatunk, hogy vajon kezdetben a sajtókonferenciákat abban a kicsiny sajtószobában tartsuk-e" - mondta Priebus, és a 49 férőhelyes sajtószobát "nagyon, nagyon kicsinynek" nevezve felvetette, hogy a sajtóértekezletek helyszíne a Fehér Házon kívüli egyik épület - az úgynevezett Eisenhower Iroda - lehetne.



Később, az NBC televízióban szintén foglalkozott e kérdéssel, és ott azt mondta: az új helyszínen legalább négyszer annyi újságírót lehetne fogadni, mint a jelenlegi sajtószobában.



Mike Pence megválasztott alelnök ugyancsak kitért e témára a CBS televízió vasárnapi politikai vitaműsorában. Priebushoz hasonlóan ő is hangsúlyozta: bármilyen változtatás lesz is, annak célja, hogy helyet biztosítsanak az új kormányzat iránt megnövekedett érdeklődést tanúsító és lélekszámában is jelentősen gyarapodott újságírói tábornak. Pence azt is leszögezte: az ügyben még nem született döntés.

MTI