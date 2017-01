Pence: Nincs kapcsolat Trump és az oroszok közt

2017. január 15. 21:08

Mike Pence, megválasztott amerikai alelnök vasárnap egy televíziós interjúban határozottan cáfolta, hogy bármiféle kapcsolat lett volna Donald Trump kampánycsapata és orosz tisztségviselők között. Michael Brennan CIA-igazgató egy másik interjúban arra figyelmeztette Donald Trumpot: óvatosan nyilatkozzon és ne mentse fel Oroszországot közelmúltbeli cselekedeteiért.

A megválasztott alelnök a Fox televízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában leszögezte: ő nyáron csatlakozott Trump kampánycsapatához, és az egyetlen kapcsolatuk az amerikai néppel volt.

A kérdésre, amely konkrétan azt firtatta, hogy Oroszországgal vagy orosz személyiségekkel volt-e kapcsolata a Trump-kampánynak, Mike Pence hangsúlyozta: nem volt. „Miért is lett volna” – tette hozzá.

„Pillanatnyilag szörnyű a viszonyunk Oroszországgal”

Pence kitért azokra a sajtójelentésekre is, amelyek szerint Michael Flynn altábornagy, leendő nemzetbiztonsági tanácsadó többször is találkozott a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel az után, hogy decemberben Obama elnök szankciókat léptetett életbe Oroszország ellen és orosz diplomatákat utasított ki. A leendő alelnök hangsúlyozta, hogy Flynn altábornagytól származó információi szerint ezeken a megbeszéléseken nem volt szó a Moszkva elleni szankciókról. A Flynn és az orosz nagykövet közötti megbeszélésekről már pénteken is szó esett az amerikai sajtóban, és akkor Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakciójának vezetője azt nyilatkozta: ilyen találkozó teljesen természetes, minden nagykövet kapcsolatot tart a fogadó ország politikusaival.

Utalva Donald Trump interjújára, amely péntek este a The Wall Street Journalban jelent meg, Mike Pence leszögezte: „a megválasztott elnök egyértelművé tette, hogy pillanatnyilag szörnyű a viszonyunk Oroszországgal, és eltökélt abban, hogy megvizsgálja a kapcsolatok javításának lehetőségeit”.

Kijelentette: az Iszlám Állam nevű terrorszervezet és más terrorista csoportok elleni küzdelem közös célokat ad az Egyesült Államoknak és Oroszországnak. „Az Iszlám Állam közös ellenségünk, és a lehetőség, hogy Oroszországgal együtt vadásszuk le és pusztítsuk el az Iszlám Államot, rendkívül fontos, elsődleges a hivatalba lépő kormányzat számára” – fogalmazott.

A spontaneitás nem használ

Mike Pence határozottan elítélte és felelőtlennek nevezte, hogy nyilvánosságot adtak annak az ellenőrizetlen és állítólagos hírszerzési információkat tartalmazó dossziénak, amely szerint Moszkvának kompromittáló információi lennének Donald Trumpról.

Ugyancsak a Fox televízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában nyilatkozott John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) leköszönő vezetője is. Brennan arra figyelmeztette Donald Trumpot, hogy hivatalba lépése után „óvatosabban” nyilvánuljon meg Twitter-üzeneteiben. „A spontaneitás nem használ a nemzetbiztonsági érdekek védelmének, és meg kell értenie, hogy amikor beszél, vagy reagál valamire, akkor annak beható következményei és hatása van az Egyesült Államokra” – hangsúlyozta Brennan. Hozzátette: „többről van szó, mint Trump úrról. Az Egyesült Államokról van szó”.

Brennan felháborítónak találta, hogy Donald Trump a héten – a Buzzfeed dossziéjának nyilvánosságra kerülése után – az amerikai hírszerző közösséget a náci Németországgal azonosította. Trump ugyanis az egyik Twitter-üzenetében azzal vádolta meg a hírszerző ügynökségeket, hogy gyakorlatuk a náci Németországban volt honos gyakorlatra emlékezteti őt.

MTI nyomán