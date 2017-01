TV-vita - Ismét Montebourg volt a legmeggyőzőbb

2017. január 15. 22:43

A francia baloldali elnökjelöltek második, vasárnapi televíziós vitájában a nézők 29 százaléka - az első vitához hasonlóan - a Szocialista Párt baloldalához tartozó, protekcionista gazdaságpolitikát hirdető Arnaud Montebourg volt gazdasági minisztert találta a meggyőzőbbnek Manuel Valls volt miniszterelnöknél (26 százalék) és Benoit Hamon volt oktatási miniszternél (25 százalék) - derül ki az Elabe közvélemény-kutatóintézetnek a BFM hírtelevízió számára készült gyors felméréséből.

A baloldali szimpatizánsok körében viszont Hamon lett a győztes 30 százalékkal, Valls került a második helyre 28 százalékkal, míg Montebourg-ra 24 százalék szavazott.



A felmérés arra is rákérdezett, hogy melyik jelölt rendelkezik leginkább az elnöki pozícióhoz szükséges tulajdonságokkal. A nézők 37 százaléka szerint Manuel Vallsnak vannak meg a kellő tulajdonságai a elnökséghez Arnaud Montebourg (30 százalék) és Benoit Hamon (18 százalék) előtt.



A három órán át tartó második vita után a tévénézők 33 százaléka vélte úgy, hogy Benoit Hamon képviseli a legjobban a baloldali értékeket, a második helyen ebből a szempontból Arnaud Montebourg áll 28 százalékkal, míg Manuel Vallsról a nézők 18 százaléka gondolja ezt.



A baloldali előválasztás esélyesének Manuel Valls számít, a felmérések szerint az első fordulót biztosan nyerheti, de miután az előnye hétről hétre apad, a második fordulóban akár ki is kaphat. Rajta kívül Montebourg-nak és a baloldali előválasztás meglepetésemberének számító Hamonnak van esélye a felmérések szerint a második fordulóba jutni, és ott megfordítani az eredményt. A televíziós vitákban eddig a volt oktatási miniszter javaslatairól alakultak ki igazi viták, egyebek közt az általános alapjövedelem bevezetését és több menekült befogadását illetően.



Hét jelölt, hat férfi és egy nő indul a francia baloldal államfőjelölt-állító választásán, amelynek első fordulóját január 22-én, a másodikat pedig január 29-én rendezik. Közülük négyen szocialisták: Manuel Valls volt kormányfő, Arnaud Montebourg volt gazdasági, Benoit Hamon és Vincent Peillon volt oktatási miniszterek. Két jelölt, Francois de Rugy és Jean-Luc Bennhamias a Zöldektől érkezik, a hetedik pedig Sylvia Pinel, a nemzetgyűlésben a szocialistákat támogató Radikális Baloldali Párt elnöke.



Emmanuel Macron és a radikális baloldal vezetőjének számító Jean-Luc Mélenchon viszont nem kíván megmérkőzni az elnökjelölti posztért. Mindketten közvetlenül az elnökválasztás áprilisi első fordulójában állnak rajthoz, így 2002-höz hasonlóan több baloldali jelölt is küzd majd a konzervatív jelöltté választott Francois Fillonnal és Marine Le Pennel, a Nemzeti Front jelöltjével.



Négy hónappal az elnökválasztás előtt valamennyi felmérés azt mutatja, hogy bárki nyeri is meg a baloldali előválasztást, nincs esélye bejutnia a második fordulóba, és a jelenlegi helyzet szerint az államfői székbe Francois Fillon vagy Marine Le Pen ülhet.



Elemzők szerint a televíziós vita célja elsősorban a jelöltek, illetve a baloldal hitelének visszaszerzése a népszerűtlen szocialista kormányzást követően, továbbá a választók mozgósítása az előválasztásra.



A baloldali előválasztáson bármely választásra jogosult francia állampolgár részt vehet, amennyiben aláír egy nyilatkozatot arról, hogy osztja a baloldali értékeket, és befizet a szocialisták pártkasszájába 1 eurót.



Az elnökválasztás első fordulóját 2017. április 23-án, a másodikat pedig május 7-én rendezik meg Franciaországban.

MTI