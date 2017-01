Amerika megpróbált beszervezni egy orosz diplomatát

2017. január 16. 13:07

Az amerikai titkosszolgálatok megkíséreltek beszervezni egy orosz diplomatát, amikor éppen gyógyszert vásárolt az azóta elhunyt Jevgenyij Primakov volt orosz kormányfőnek - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Orosz hírportálok szerint Marija Zaharova a "Rosszija 1" tévécsatornának adott interjúban számolt be az esetről vasárnap.



Zaharova szerint az Egyesült Államokban találtak olyan gyógyszert, amely a súlyos beteg Primakov gyógykezeléséhez kellett. Az orvosság megvásárlásával az egyik orosz diplomatát bízták meg, Oroszországból körülbelül 10 ezer dollárt utaltak át számára, melyet Primakov családja és barátai gyűjtötték össze.



Zaharova kiemelte, hogy minden formaságot betartottak, minden igazolás rendelkezésre állt és minden orvosi receptet felírtak. Abban a pillanatban, amikor a diplomata belépett a gyógyszertárba, az amerikai titkosszolgálatok munkatársai léptek oda hozzá, lekísérték az üzlethelyiség alagsorába, ahol nem működött a mobilhálózat, és egy órán át beszéltek vele.



Zaharova szerint a beszélgetés inkább egy beszervezési kísérletre hasonlított, semmint valamilyen társalgásra. A diplomatára megpróbáltak "ráijeszteni", illegális gyógyszer-kereskedelemmel vádolták. Végül az orvosságot elkobozták tőle, a pénzt pedig nem adták vissza.



Az orosz külügyminisztérium képviselője azt is elmondta, hogy John Kerry amerikai külügyminiszter a vádat elfogadhatatlannak nevezte. Az amerikai külügyminisztérium "minden tőle telhetőt megtett, hogy ez a orvosság eljuthasson" Oroszországba - tette hozzá a szóvivő.



"Sajnos ez sok időt elvett. Az idő végül kevésnek bizonyult" - hangsúlyozta Zaharova.



Jóllehet Kerry is beavatkozott, az orosz diplomata később utasítást kapott az Amerikai Egyesült Államok elhagyására.



Jevgenyij Primakov 1998-99-ben vezette az orosz kormányt. A politikus 2015. június 26-án halt meg májrákban.

MTI