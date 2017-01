Berlin visszafogottan reagált Donald Trump bírálatára

2017. január 16. 13:17

Visszafogottan reagált a német kormány hétfőn Donald Trump megválasztott amerikai elnöknek a The Times című brit és a Bild című német lapban megjelent interjújára, amelyben élesen bírálta Angela Merkel kancellárt és 35 százalékos vámmal fenyegette meg a német autógyártókat.

Angela Merkel "érdeklődéssel olvasta az interjút", amelyben Donald Trump "nagyon határozottan fejtette ki nézeteit", de a német kormány nem kommentálja a kijelentéseket, hanem bevárja, hogy a megválasztott amerikai elnököt beiktatják hivatalába, megalakítja kormányát és meghirdeti programját - mondta Steffen Seibert kormányszóvivő berlini tájékoztatóján.



Németország az új washingtoni vezetéssel is szorosan együttműködik majd - húzta alá.



Nem érdemes az interjúban vagy a Twitteren tett minden egyes kijelentést egyenként értékelni és mindenre külön reagálni, hanem be kell várni, hogy milyen politikát folytat majd az új amerikai kormány - tette hozzá Martin Schäfer, a külügyminisztérium szóvivője.



Hasonlóan fogalmazott a Bild című lapnak Sigmar Gabriel alkancellár, gazdasági miniszter is, kiemelve, hogy nem szabad "hektikusan" reagálni, hanem be kell várni a Trump-kormány megalakulását. A német autógyártóknak kilátásba helyezett 35 százalékos büntetővámról azt mondta, meg kell várni, hogy mit szól ehhez a kongresszus republikánus többsége. Az amerikai autóipar egy ilyen vám hatására csak "rosszabb, gyengébb és drágább" lehet, igazi megoldást pedig az hozhat, ha jobb kocsikat gyártanak az amerikai cégek.



Donald Trump a Bildben közölt interjúban kifejtette, hogy 35 százalékos vámmal sújtaná az autóimportot annak érdekében, hogy a gyártók az Egyesült Államokba telepítsék a helyi piacra szánt kocsikat előállító üzemeiket. Külön említette a BMW-t, aláhúzva, hogy ha a cég Mexikóban akar gyárat építeni és az Egyesült Államokban akarja gyártmányait a 35 százalékos vám nélkül értékesíteni, akkor "ezt felejtse el".



A megválasztott amerikai elnök a többi között arról is beszélt, hogy Angela Merkel "katasztrofális hibát" követett el az illegális migránsok befogadásával.

MTI