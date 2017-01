Századvég: kedvező folyamatok a magyar autóiparban

2017. január 16. 15:03

Folytatódhatnak a kedvező folyamatok a magyar autóiparban 2017-ben, az ágazat kibocsátása az idén 4-5 százalékkal bővülhet, ezt több kapacitásnövelő beruházás elindulása is serkenti - közölte a Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzője hétfőn az M1 aktuális csatornán. Kutasi Gábor elmondta: az autóiparnak nemcsak Magyarországon, de világszinten is technológiaváltást kell végrehajtania. Ez egyrészt jelenti az elektromos meghajtású járművek irányába való előrelépést; másrészt a gyártás magasabb fokú digitalizációját, a robotizáció még kiterjedtebb alkalmazását.

Ez a folyamat a múlt évben Magyarországon is megkezdődött. Példaként említette a Suzuki magyarországi gyárában végrehajtott technikai fejlesztéseket a robotizáció területén. E folyamatok elindítása a magyar autógyártás területén is pozitív hatásúak lesznek hosszú távon. A munkaerőhiány ugyanakkor ennek ellenére a magyar autóipart is sújtja. Ezért a termelékenységnövelés jelentheti a kiutat ebből a helyzetből középtávon. Mindez pedig a szakemberképzés fejlesztését igényli – mondta az elemző.

Kutasi Gábor kitért arra, hogy az autóipar rendkívül érzékeny a piaci hatásokra. Példaként hozta a tavalyi dízelbotrányt, ami a magyar autóiparra is negatív hatással volt, a gyártás alig bővült, és ez mintegy 1 százalékkal lejjebb húzta a magyar GDP növekedését. A dízelbotrány hatásának ellensúlyozására a magyar autógyártók is az elektromos meghajtású autók gyártásának növelését tervezik – tette hozzá.

MTI