Továbbra is fokozottan kell figyelni a hajléktalanokra

2017. január 16. 17:35

A kormány azt kéri, hogy továbbra is fokozott figyelmet fordítson mindenki a hajléktalanokra, valamint a településeken elszigeteltségben, magányosan élő emberekre a várható újabb, a szokottnál hidegebb időjárás miatt - mondta az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Czibere Károly, a fedél nélkülieket ellátó, segítő szolgáltatókkal folytatott szakmai konzultációját követően további összefogást, szoros együttműködést és rugalmasságot kért az intézményektől, szolgáltatóktól, az önkormányzatoktól, a rendőrségtől, a polgárőrségtől, az egészségügyben dolgozóktól “az életek megmentése érdekében”.

Azt hangoztatta, senki sem maradhat az utcán, mindenkit be kell fogadni, és erre elég férőhely van. Jelezte, vasárnap 465, míg a tél leghidegebb napján is összesen 172 üres férőhely volt a szállókon.

Elmondta, a szolgáltatók és a diszpécser-központok arról számoltak be, hogy a telefonhívások – egy átlagos naphoz képest – három-négyszeresére nőttek az elmúlt hideg időszakban. Köszönetet mondott azoknak az embereknek is, akik bejelentéseikkel, jelzéseikkel biztosították, hogy az utcán élő emberek ne hűljenek ki, és további odafigyelésre kérte őket.

Ismertetése szerint a hidegben megháromszorozódott a krízis-szállítások száma is, amikor például magatehetetlen embereket kellett a szállókra bevinni. Hozzátette: az utcai szociális munkát végzők, ha kellett, többször is kimentek egy-egy emberhez, hogy rábírják arra, menjen be velük egy szállóra.

Ezzel összefüggésben elmondta, 83, utcán segítő szociális szolgáltatót támogat a kormányzat, azért, hogy mindenkinek biztonságos helye legyen a hidegben. Hozzátette: a kormányzat az utcai szociális munka rendszerének a finanszírozására 540 millió forintot biztosít.

A rendkívüli esetek között példaként említette, hogy volt, amikor kórházból fekvőgipsszel kikerülő hajléktalan embernek kellett speciális elhelyezést találni.

Körlevelet küldenek az intézményeknek

Arról is beszélt, hogy a közeljövőben egy körlevelet ad ki, melyben “több rugalmasságot” kér a szociális ellátásban működő intézményektől az elhelyezéseknél. Megjegyezte, volt egy-két eset, amikor egy intézmény arra hivatkozva tagadta meg az éjszaki menedéket, hogy speciális, tehát például időseket, vagy fogyatékos embereket ellátó intézményként működik. Erre utalva azt hangoztatta, hogy “amikor krízishelyzet van, amikor valaki meg kell menteni a fagyhaláltól, akkor nem lehet a házirendekre, jogszabályokra hivatkozni”.

Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy tervezik a “vörös kód” bevezetését, ami azt jelenti, hogy köteles lesz valamennyi hajléktalan-ellátó minden oda jelentkezőt felvenni, vagy legalább átkísérni egy másik szállóra.

Felidézte, a kormány éves szinten mintegy 9 milliárd forintot fordít a hajléktalan-ellátásra, míg a krízisidőszakra további mintegy 400 millió forintot. Jelezte, készülnek a következő téli időszakra, tavasszal már ki akarják írni az arra szóló pályázatokat.

11 100 férőhely van az országban

Ismertetése szerint 9600 férőhely működik az országban egész évben, és a téli krízisidőszakban ezt 11 100-ra emelik.

Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány elnöke a konzultációt követően azt mondta, hogy akik az elmúlt tíz napban is az utcán maradtak, azok többsége komoly, például pszichiátriai problémákkal küzd, ezért velük szemben a szolgálatoknak komoly feladata és felelőssége van.

Arról is beszélt, hogy a hétvégi átmeneti jobb idő miatt sokan visszatértek az utcára, ezért most újra az a feladatuk, hogy behívják őket a szállókra, ahol komplex szolgáltatást kapnak.

MTI