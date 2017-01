A magyar kultúra napja - rendezvények országszerte

2017. január 16. 18:03

A Himnuszra és alkotójára emlékeznek vasárnap Szatmárcsekén

A nemzeti himnuszra és alkotójára, Kölcsey Ferencre emlékeznek meg a magyar kultúra napjának alkalmából a költő nyughelyén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén vasárnap.

A Kölcsey Társaság, Szatmárcseke Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által közösen szervezett esemény délelőtt tizenegy órakor, az ökumenikus istentisztelettel kezdődik a szokásos helyszínen, a szatmárcsekei református templomban - olvasható a társaság honlapján. Az istentiszteleten igét hirdet Fekete Károly református és Fabiny Tamás evangélikus püspök, imát mond Szalay Kont református esperes, orgonán közreműködnek Varnus Xavér és Barnkopf Balázs orgonaművészek.



A megemlékezésen beszédet mond Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, a műsorban - a hagyományoknak megfelelően - Csikos Sándor színművész szavalja el a Himnuszt, majd a Debreceni Ady Endre Gimnázium Leánykarának műsorát hallgathatják meg a résztvevők.



Az eseményen átadják a Kölcsey-emlékplakettet: az elismerést az a magyar művésztársadalom azon képviselői kaphatják meg, akik életművükkel és tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a hazai és az egyetemes kultúra gazdagításához. Tavaly Ágh István Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító vette át a Melocco Miklós szobrászművész által készített plakettet.



Az ünnepség folytatásaként koszorúzást tartanak a szatmárcsekei református temetőben Kölcsey Ferenc síremlékénél.



Szatmárcseke mellett Nyíregyházán és Kisvárdán is tartanak megemlékezéseket és programokat a magyar kultúra napjának alkalmából. A felső-szabolcsi kisvárosban csütörtökön nyílik meg Fazekas Krisztián ". alkotni, alkotni, alkotni" című kiállítása, majd péntek délelőtt a Várszínház és Művészetek Házában nyílik meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás.



Kölcsey Ferenc (1790-1838), a reformkor költője, politikusa és - jogi tanulmányokat is végzett - szónoka volt. Kölcsey 1815-ben került testvéreivel megörökölt szatmárcsekei birtokára és rövid megszakításokkal haláláig élt ott. Műveinek nagy részét, közte a Himnuszt is, a hajdani Csekén alkotta. A Hymnus, a' magyar nép zivataros századaiból című művének kéziratát 1823. január 22-én tisztázta le, ezt a napot 1989 óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük.



Kölcsey Ferenc szövegét Erkel Ferenc zenésítette meg: a Himnuszt, az össznemzeti imádságot 1844. július 2-án a pesti Nemzeti Színházban mutatták be először.

Idén Cegléden lesz az Együtt szaval a nemzet központi helyszíne

A ceglédi Református Nagytemplom, valamint a város főtere ad helyet az immár harmadik alkalommal meghirdetett Együtt szaval a nemzet című rendezvénynek vasárnap, a magyar kultúra napján - közölték a szervezők az MTI-vel hétfőn.

A magyar kultúra népszerűsítése és a magyar közösségek összekapcsolását célul kitűző program idén - a magyarországi és határon túli iskolák, valamint kulturális intézmények és óvodák után - az egyházi közösségeket és a települések polgárait szeretné megnyerni a kezdeményezés számára.



A program idén is a Himnusz versszakaival indul, majd a reformáció évéhez kapcsolódva Füle Lajos Tégy, Uram, engem áldássá című versével, valamint a Kossuth-nótával folytatódik. A rendezvényt rendhagyó módon Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-én elmondott híres ceglédi toborzó beszéde zárja. A szavalatokat 2017-ban is Jordán Tamás színművész és rendező vezényli, a rendezvény a Youtube videómegosztó portálon, valamint a közmédiában is követhető lesz - olvasható a közleményben.



Az ünnepi program kezdetén a 2016-os rendezvénynek helyt adó Szarvas adja át a stafétát Cegléd városának és a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumnak. A nemzeti szavalás 11 óra 30 perckor, a harmadik kongatás után veszi kezdetét. A szavalást díjátadó ünnepség követi: 2016-ban több mint 600 videót töltöttek fel a rendezvény Youtube csatornájára, ezek közül ötöt részesített elismerésben az esemény bíráló bizottsága.



A kreatív irodalmi alkotások feltöltésére az elmúlt évhez hasonlóan 2017-ben is 10 hónap áll rendelkezésre. A programban részt vevő iskolák, óvodák, kulturális és egyházi közösségek december 1-ig tölthetnek fel videókat az internetre, amelyek közül 2018-ban is értékelő bizottság választja ki a legjobbakat - áll a közleményben.



A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnuszt.

Cseh Tamás-emlékest lesz Veszprémben

Bemutatják A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című filmet, könyvbemutatók várják az érdeklődőket és Cseh Tamásra emlékeznek dalaival a magyar kultúra napja alkalmából Veszprémben - tájékoztatta hétfőn az MTI-t a város polgármesteri hivatalának sajtószóvivője.

Hajas Bálint elmondta, hogy a szerdától hétfőig tartó programsorozat a zene az irodalom és a színházművészet jegyében zajlik majd.



A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című film bemutatóját követően a résztvevők Bárány Krisztián rendezővel és Pálffy Géza kutatócsoport-vezetővel beszélgethetnek szerda este a Hangvilla rendezvényközpontban - közölte.



Vitéz Arnóczy Mátyás Pál Egy szívvel - két hazában. Rendületlenül 56 igazságáért! című életrajzi könyvét mutatja be a szerző pénteken a városházán - mondta a sajtószóvivő.



Felfedező utak - Szecessziós épületornamentika a vidéki Magyarországon című kötetet a szerző, Keserű Katalin művészettörténész és Brunner Attila művészettörténész mutatja be, a könyvbemutatót követően pedig Medgyaszay 140 - A vasbeton építőművésze címmel kamarakiállítás nyílik pénteken a Laczkó Dezső Múzeumban. A Felfedező utak című kötet szerzői a díszítményeken keresztül mutatják be a magyar városok szecessziós épített örökségét. A kamarakiállítás a legjelentősebb veszprémi szecessziós épületek tervezőjének, Medgyaszay Istvánnak állít emléket, aki 140 esztendeje született - részletezte Hajas Bálint.



Páros mágia címmel T. Szabó Anna költő és Dragomán György író irodalmi estjén vehetnek részt az érdeklődők az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, az Agóra nevű művelődési központban pedig a Téglás Téka mutatkozik be pénteken - közölte a szóvivő. Téglás Miklós könyvtárából láthatnak válogatást az irodalomkedvelők, aki 1963 óta gyűjti és rendszerezi a ritka és értékes könyveket.



Grecsó Krisztián író, költő és Grecsó Zoltán táncművész, koreográfus összművészeti estjének lehetnek részesei az érdeklődők ugyancsak pénteken az Agórában - fűzte hozzá.



Ádámok és Évák ünnepe címmel a megye középiskolásai lépnek a Veszprémi Petőfi Színház színpadára szombaton, a többéves hagyományokhoz hűen, ezúttal magyar népmeséket adnak elő.



Hajas Bálint elmondta azt is, hogy Écsi Gyöngyi, Angyalbárányok című előadását láthatják a kicsik a Kabóca Bábszínházban vasárnap, a programsorozatot Cseh Tamás emlékest zárja hétfőn este a Hangvillában.



A Vodku fiai és barátaik Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János dalait játsszák.

Tematikus tárlatvezetések a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Tematikus, ingyenes tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) január 22-én, vasárnap, a magyar kultúra napján - közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.

Vajon mit evett Kölcsey Mihály? Hogyan táplálkoztak a magyar írók? Kinek volt osztályrésze a bőség és kinek az ínség? És legfőképp: hogyan írtak minderről? Ezekre a kérdésekre is választ ad Szilágyi Judit délelőtti tárlatvezetése az Írói fogások című kiállításon. Ezt követően Kalla Zsuzsa kurátor segít eligazodni a Petőfi választásai című állandó kiállítás anyagában, amely a költő egész generációját megidézi - olvasható a közleményben.



Délben a Ilyen nagy dolog a szabadság...? című 56-os kiállítást mutatja be Bánki Zsolt tárlatvezetése, majd kevésbé ismert történetekbe kínál bepillantást dokumentumok, személyes vallomások, beszédes tárgyak, műalkotások révén a Lebomló tükrei az emlékezetnek - Erdélyi alkotók és 1956 című, pénteken nyíló kiállítás Török Dalma kurátor vezetésével. Késő délután a mondatszálazótól a felügyeleti központig egy egész üzemlátogatásnyi program várja a műfordítás iránt érdeklődőket a Műfordítógép című kiállításon, amelyen Jeney Zoltán kalauzolja a látogatókat.



A tárlatvezetések mellett vasárnap ingyenes családi délelőttöt is szervez a múzeum Mesefaló címmel, ahol minden mese az ételekről fog szólni: kőlevesről, aludttejről, "kecsöpről", kedvencekről és "fujjfujjokról". A gyerekek elkészíthetik kedvenc meseszereplőik bábfiguráját, majd rögtönzött árnyjáték-bemutatóban meg is eleveníthetik hőseiket.

Kiállításokkal és filmbemutatóval tiszteleg Székesfehérvár

Kiállításokkal és filmbemutatóval emlékezik meg Székesfehérvár a magyar kultúra napjáról.

A témában tartott hétfői sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester a programok közül kiemelte a Szent István-emlékek Rómában című dokumentumfilmet és a hozzá kapcsolódó fotókiállítást, valamint felhívta a figyelmet a vasárnapi hagyományos gálaműsorra, amelyet a Kodály-emlékév keretében rendeznek.



A székesfehérvári programok pénteken Vakler Lajos Szent István-emlékek Rómában című dokumentumfilmjének vetítésével és Simon Erika kapcsolódó fotókiállításának megnyitójával kezdődnek a városházán.



A magyar kultúra napjához kapcsolódóan tradicionálisan új kiállítás nyílik az Öreghegyi Közösségi Házban: péntektől Drégely László festőművész, díszlettervező, szobrász emlékkiállítását tekinthetik meg a látogatók, majd Hubay Miklós Elnémulás című "színmű közjátékát" mutatják be.



Székesfehérvár hagyományosan gálaműsorral ünnepli a magyar kultúra napját. A Vörösmarty Színházban vasárnap 18 órakor kezdődő ünnepségen adják át a Pro Cultura Albae Regiae díjat. A gálaműsorban - mint a Kodály-emlékév nyitóprogramján - Kodály Zoltán kórusművei hangzanak fel, valamint Szirtes Edina Mókus Vidróczki variációk című etno-szimfonikus műve is felcsendül.



A székesfehérvári programok csúcspontja idén A Döntés című kiállítás megnyitója lesz vasárnap délután a Csók István Képtárban. Az április 30-ig látogatható tárlat Somogyi Győző 127 festményét, valamint Párkányi Raab Péter 66 fotográfiáját, fény-, tér- és illatinstallációját vonultatja fel Tóth Norbert kurátor rendezésében. A megnyitón fuhunon játszik Dresch Mihály, brácsán közreműködik Csoóri Sándor "Sündi".

Programok Zala megyében

Kiállítás- megnyitóval, könyvbemutatóval, hangversennyel és gálaműsorokkal ünnepelik magyar kultúra napját Zala megyében. Az egy héten át tartó programsorozathoz a megyében működő művelődési intézmények, közgyűjtemények és a hagyományőrző csoportok is csatlakoztak.

Az ünnepi rendezvények nyitányaként csütörtökön megnyílik a Bajai Caffart Nemzetközi Művésztelep gyűjteményes kiállítása Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Pénteken Konok Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett festőművész alkotásaiból nyílik tárlat a Keresztury Dezső művelődési központban



Szombaton tartja ünnepi rendezvényét a Válicka Citerabarátok Egylete a Botfai Közösségi Házban, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben pedig a zeneiskola leánykara ad koncertet.



Január 22-én, a gálaesten adják át a Kultúra Mecénása Díjat a Hevesi Sándor Színházban, január 23-án pedig Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter zsűrizett képeiből nyílik sajtófotó-kiállítás a kőszínház előcsarnokában.



A Zala Megyei Levéltárban a Zalai évszázadok című kiadványt mutatják be január 23-án. A tanulmánykötetet a középkortól kezdve a 20. század közepéig foglalja össze a megye történetét.



A Göcseji Múzeum Kisfaludi teremében Paksa Katalin, a zalaegerszegi születésű Széchenyi-díjas népzenekutató a Muravidéki magyar népzene címmel tart előadást január 24-én. A rendezvénysorozathoz kapcsolódva mutatják be a múzeum képzőművészeti gyűjteményének új műtárgyait: Léránt Zoltán zalaegerszegi festőművész öt akvarelljét és Pataky Andor kerámia kisplasztikáját - közölte az MTI-vel Szényi Krisztina, az intézmény kommunikációs munkatársa.



A nagykanizsai rendezvények január 18-án kezdődnek el. A Magyar Plakát Házban szerdán mutatják be Markó Imre Lehel Kiskanizsai szótár című kötet reprint kiadását, mely az Együtt Kiskanizsáért Egyesület gondozásában jelent meg. Pénteken megnyílik Eifert János fotóművész 50 év munkáját reprezentáló tárlata, a Halis István Városi könyvtárban az intézmény szolgáltatásait bemutató kiállítást tekinthetik meg a látogatók.



Az ünnepi műsort a népzene és néptánc jegyében rendezik meg január 21-én a dél-zalai városban. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban hagyományőrző csoportok lépnek színpadra, a program táncházzal zárul.



Vasárnap a Honvéd Kaszinóba várják hagyományteremtő találkozóra a nagykanizsai kórusokat és megnyitják a fafaragó szakkör 10 éves jubileumi kiállítását. Január 23-én a Kanizsa Fotóklub tagjainak alkotásait mutatják be a Hevesi Sándor Művelődési Központban.



Hévízen január 19-én tartanak ünnepséget a városháza dísztermében: Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színművész előadásának címe Kult-óra emberi hangra és hegedűre. Keszthelyen a Balaton Színházban január 22-én adják át a Pro Cultura Keszthely díjat. Az ünnepi műsor vendége Petrás Mária népdalénekes és Döbrentei Kornél író, költő, újságíró lesz. Gyenesdiáson - kapcsolódva hagyományokhoz - a kultúra napi ünnepségen, január 27-én nyitják meg a Gyenesdiás az elmúlt évben című fotókiállítást. A műsoros esten Felföldi Gábor klarinétművész és tanítványai adnak magyar szerzők műveiből válogatást.















