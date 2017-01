A szlovénok támogatják a szigorúbb határvédelmet

2017. január 16. 18:20

A szlovénok 86 százaléka támogatja a kormány azon szándékát, hogy egy újabb migránsválság esetén szigorítson a határ védelmén - derült ki a Delo című szlovén napilap hétfőn közzétett felméréséből.

Az 500 ember megkérdezésével a hét végén készített közvélemény-kutatás alkalmával kikérték a polgárok véleményét a külföldiekről szóló törvény módosításáról is. A szlovén kormány még a múlt héten a parlament elé terjesztette a jogszabályt, amely alapján - ha megszavazza a képviselők kétharmada -, a hatóságok már a határon megtagadhatják az illegális bevándorlóktól a menedékkérelmet, és visszatoloncolhatják őket a szomszédos országokba. Kivételt képeznek az eljárás alól azok, akik közvetlen életveszélyben vannak vagy egészségügyi ellátásra szorulnak, továbbá amennyiben kíséret nélkül érkező 14 éven aluliakról van szó.



A külföldiekről szóló törvény módosításáról a jövő héten dönt a parlament.



A megkérdezettek 22 százaléka értett egyet, 47 százaléka pedig jogtalannak tartotta a civil szervezetek és nemzetközi jogvédő egyesületek kifogásait, hogy a törvény szembemegy a nemzetközi védelemre és menedékjogra vonatkozó európai előírásokkal.



Arra a kérdésre, mi fontosabb a biztonsági fenyegetettséget is jelenthető tömeges bevándorlás esetén, az országban élők biztonsága vagy a bevándorlók mozgásszabadsága, a megkérdezettek 54 százaléka mindkettőt egyformán fontosnak tartotta, míg 36 százalékuk a biztonságot, 9 százalékuk pedig a mozgásszabadságot nevezte lényegesebbnek.



Borut Pahor szlovén államfő a szlovén közszolgálati televíziónak adott interjújában elmondta: megérti a nemzetközi szervezetek aggályait, de a szlovénok biztonság miatti aggodalmát is. Úgy vélekedett: a törvénymódosítás lehetővé tenné az állam számára, hogy felkészüljön egy lehetséges újabb migránsáradatra.



Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára Miro Cerar kormányfőnek nemrég eljuttatott levelében aggodalmát fejezte ki, hogy az illegális bevándorlók menedékkérelmének azonnali elutasítása bizonyos kérdéseket vethet fel az emberi jogok európai egyezményének érvényesülésével kapcsolatban. A főtitkár szerint a szlovén törvénytervezet sérti a migránsok emberi jogait.

MTI