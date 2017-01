Látogatórekord a Budakeszi Vadasparkban

2017. január 16. 21:12

Több mint 164 ezres rekord látogatószámmal zárta az elmúlt évet a Budakeszi Vadaspark.

Az intézményben 2016-ban szinte egyetlen hétvége sem telt el kiemelt program, tematikus szakvezetés vagy látványetetés, különböző, kisebb-nagyobb állatokat bemutató előadás nélkül, de nagy hangsúlyt helyeztek az interaktív foglalkozásokra és a környezetvédelmi oktatásokra is - olvasható a park hétfői közleményében.



Tavaly kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a vadasparki funkciókon túl vonzó családi kikapcsolódást nyújtó ökoturisztikai központ legyen a park, tematikus előadásaikkal és fejlesztéseikkel pedig hozzájáruljon a környezetvédelem és a kulturális ismeretek terjesztéséhez, a környezet és az állatvilág iránti felelősségteljes magatartás kialakításához.



A szakvezetésekre az előző évhez képest csaknem 25 százalékkal több óvodai és általános iskolai csoport jelentkezett, míg a 2016-ra meghirdetett Erdei Iskolai szolgáltatást 561 diák és kisiskolás vette igénybe. A nyári és őszi napközis táborokban 204 gyerek vett részt.



Mindezeken túl 2016-ban különleges szarvasok is érkeztek a vadasparkba, őstulok borjak és öt vadmalac született, új fafajleíró táblákat helyeztek ki, de megújult a vadaspark madárrészlege, elindult a kuvikvédelmi program, illetve az év ökoturisztikai létesítményei között is díjazták a kertet.

MTI