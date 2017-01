Férfi kézilabda-vb - Először nyert a magyar válogatott

2017. január 16. 21:21

A magyar férfi kézilabda-válogatott 34-29-re legyőzte Chile csapatát a franciaországi világbajnokság C csoportjának harmadik fordulójában, hétfőn Rouenban.

A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kaptak ki, következő ellenfele pedig Szaúd-Arábia csapata lesz szerdán 14 órától.



Eredmény, C csoport, 3. forduló:

Magyarország-Chile 34-29 (17-14)



Rouen, 600 néző, v.: Bualluka, Kenisszi (tunéziaiak)

lövések/gólok: 51/34 (67%), illetve 52/29 (56%)

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/3

kiállítások: 10, illetve 2 perc



Magyarország: Fazekas - Harsányi 1, Balogh Zs. 1, Bánhidi 4, Császár 4, Jamali 7, Juhász Á. 5. Cserék: Mikler (kapus), Szöllősi, Schuch, Ligetvári 1, Gulyás 2, Zubai, Ancsin 3, Bodó 1, Lékai 5



A magyar és a chilei csapat történetének első mérkőzését Jamali Iman és Juhász Ádám is két góllal kezdte (4-1), de az ellenfél hamarosan felzárkózott (7-6). A védekezésre egyik csapat sem fordított sok figyelmet, az első negyedóra végén Jamali már öt lövésből öt találatnál járt, neki köszönhetően ismét megnyugtatónak tűnő különbség alakult ki a felek között (12-8).



A játék képe a folytatásban sem változott jelentősen, de a támadásban előfordult magyar pontatlanságok miatt a szünetig nem tudta növelni előnyét Javier Sabaté szövetségi kapitány együttese (17-14).



A második felvonásban folytatódott az adok-kapok, amelyben a chileiek - akik igyekeztek minél gyorsabban kézilabdázni - továbbra is tartották magukat (21-19). A magyarok emberhátrányban voltak eredményesek, ellenfelük az üres kapuba talált be, de a hatékony védekezés továbbra is hiányzott a játékból, ezen a kapusteljesítmények sem tudtak számottevően segíteni.



A hajrában az addigi legnagyobb különbség alakult ki (32-27), és végül viszonylag szoros, de megérdemelt sikert aratott a magyar együttes. A chileiek legeredményesebb játékosa Erwin Feuchtmann lett kilenc góllal, Rodrigo Salinas hatszor volt eredményes.

Gulyás: felszabadultabban kellene örülnünk

Gulyás Péter szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak felszabadultabban kellene örülniük Chile hétfői legyőzésének a franciaországi világbajnokságon.

"Meg kell tanulnunk megnyerni a mérkőzéseket, ez nehéz feladat. Felszabadultabban kellene örülnünk a sikernek, mert nem könnyű meccsen győztünk" - nyilatkozott a lefújás után a Telekom Veszprém játékosa, aki harminc percet töltött a pályán és két góllal járult hozzá a dél-amerikaiak 34-29-es legyőzéséhez.



Gulyás kifejtette, hogy az ellenfelük játékstílusa nem volt megszokott, azaz nem felejtettek el védekezni, csak időbe telt, amíg semlegesíteni tudták a chileiek kiváló cselezőképességét.



A balkezes kézilabdázónak ez volt az első meccse a tornán, ugyanis a sérült csapatkapitány, Nagy László helyett hétfő délelőtt került a keretbe, de számít rá, hogy lesz még egy csere a világbajnokság folyamán.



"Várjuk, hogy Nagy László visszatérjen. Az is elképzelhető, hogy én kerülök ki, de addig igyekszem segíteni a csapatot, ahogyan ma is törekedtem rá. Eleinte nagyon jólesett a játék, később persze egy kicsit elfáradtam" - mondta Gulyás.



Császár Gábornak ezúttal csak nyolc perc jutott, de minden hétméteresét értékesítette, így négy góllal zárta a találkozót.



"Nagyon fontos mérkőzés volt számunkra, hogy elkezdjük gyűjteni a pontokat, és legalább a harmadik helyet megszerezzük a csoportban. A győzelemnek örülhetünk, de a játékkal nem lehetünk teljesen elégedettek" - nyilatkozta a svájci Kadetten Schaffhausen légiósa.



Az irányító úgy fogalmazott, hogy részükről sokkal több volt ebben a mérkőzésben, a chileiek pedig extrát nyújtottak, könnyedén, lazán játszottak.



"Élmény volt nézni őket, de mindezt a mi kárunkra tették, mert rengeteg gólt kaptunk, ilyen csapat ellen ennyi megengedhetetlen."



Ami a magyarok támadójátékát illeti, Császár elismerte, hogy kihagytak néhány ziccert, ami lehet, hogy más ellen nem fért volna bele, de lőttek 34 gólt, ezért szerinte ezzel nem volt olyan nagy gond.



Lékai Máté is elismerte, hogy Chile együttese attraktív, jó kézilabdát játszott:



"Ezt tudtuk előre, de nem sikerült hatvan percen keresztül magas szinten tartanunk a védekezést, pedig az a játékunk alapja. Ezt elemeznünk kell" - vélekedett a veszprémiek irányítója.



A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kaptak ki a roueni C csoportban, következő ellenfelük pedig Szaúd-Arábia csapata lesz szerdán 14 órától. A hatcsapatos csoport első négy helyezettje jut a nyolcaddöntőbe, az ötödik és hatodik az alsóházban az Elnök Kupáért folytathatja szereplését. A magyar együttes pénteken Fehéroroszország együttesével zárja a világbajnokság első fázisát.

MTI