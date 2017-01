Trump biztonságpolitikája nem ébreszt kétségeket

2017. január 17. 13:08

Donald Trump megválasztott amerikai elnök biztonságpolitikája nem ébreszt kétségeket, mert ha az új amerikai kormányzat az eddigitől merőben eltérő politikát akarna folytatni, már régen jelezte volna ezt - vélekedett a lengyel közszolgálati rádiónak kedden nyilatkozva Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter.

Waszczykowskit arról kérdezték, nem tart-e attól, hogy Trump hivatalba lépése után Lengyelország "elveszítheti azt, amit az amerikai páncélos dandár telepítésével nyert". Az Egyesült Államok a napokban 3 és fél ezer fős, rotációs rendszerben állomásozó amerikai páncélos dandárt vezényelt Lengyelországba.



Amennyiben a hamarosan hivatalba lépő amerikai vezetés teljesen másképpen viszonyulna a kül- és biztonságpolitikához, mint elődje, "már régen jelezte volna ezt" - válaszolt a lengyel diplomácia vezetője.



"Ennek éppen az ellenkezője történt" - tette hozzá, rámutatva, hogy Donald Trump közvetlenül a megválasztása után a Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral, valamint Andrzej Duda lengyel államfővel folytatott telefonbeszélgetés során "teljes támogatását fejezte ki e biztonságpolitika iránt".



Az Andrzej Dudával január 16-án folytatott telefonbeszélgetésben a lengyel elnöki hivatal közleménye szerint Donald Trump az Egyesült Államok fontos szövetségesének nevezte Lengyelországot, és arról biztosította lengyel partnerét, hogy Lengyelország "a kétoldalú kapcsolatok minden vonatkozásában" számíthat Washingtonra.



Waszczykowskit azokról a kijelentésekről is kérdezték, amelyeket a megválasztott amerikai elnök a német Bild és a brit The Times napilapoknak adott interjúban tett, és amelyekben Trump a NATO-t "elavultnak", másutt viszont "nagyon fontosnak" is nevezte, és amelyek miatt hétfőn több európai politikus aggodalmának adott hangot.



A lengyel külügyminiszter ebben az összefüggésben utalt múlt heti New York-i látogatására, melynek során Michael Flynn tábornokkal és Henry Kissingerrel, Trump nemzetbiztonsági, illetve külpolitikai tanácsadóival találkozott. "Ott semmiféle, egy csöppnyi kétségem sem támadt a leendő amerikai politika felől" - fogalmazott.



Mindazonáltal elismerte: a Trump-interjú során "elgondolkodtató szavak hangzottak el". "Remélem, ez most csak amolyan kötetlen publicisztika volt" - fűzte hozzá, aláhúzva: fontos lesz az amerikai elnök január 20-ai beiktatási beszéde.



Trump hétfői kijelentéséről Beata Szydlónál is érdeklődtek a keddi kormányülés előtti sajtóértekezleten. Az lesz a lényeges, ami Trump beiktatása után történik, addig érdemes várni - reagált a kérdésre a lengyel kormányfő. Hangsúlyozta: a júliusi varsói NATO-csúcstalálkozón hozott döntések mutatják, hogy a szövetség változik, megerősíti keleti szárnyát.

MTI