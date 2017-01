Gyurcsány több száz települést hagyott háziorvos nélkül

2017. január 17. 17:10

A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke kormányon a háziorvosi ellátást is leépítette, több száz településen pedig meg is szüntette.

A kormánypárt arra reagált, hogy László Imre, a DK egészségügyi kabinetvezetője keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt: az Orbán-kormány több ezer embert fosztott meg a gyógyulástól a háziorvosok "elüldözésével".



A Fidesz az MTI-nek küldött közleményében erre válaszul azt írta: Gyurcsány Ferenc százmilliárdokat vont ki az alapellátásból, megalázó béreket adott az egészségügyi dolgozóknak, nem gondoskodott a háziorvosok utánpótlásáról, a betegeknek még fizetőssé is akarta tenni a háziorvos látogatását, bevezette a vizitdíjat.



A polgári kormány hetedik éve pótolja az egészségügytől elvett pénzeket, béremelést indított az ápolóknak, orvosoknak, és megemelte a háziorvosok támogatását is - sorolták.



A Fidesz közleményében hozzátette azt is, hogy a kormány jelentősen támogatja a háziorvosok letelepedését, a praxisok fiatalítását, a háziorvosok és házi gyermekorvosok képzését, továbbá iparűzési adó alóli mentességet tett lehetővé nekik.

MTI