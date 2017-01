A magyar kultúra napja - rendezvények országszerte 2.

2017. január 17. 17:46

Vasárnap Brahms-maraton a Müpában

Johannes Brahms négy szimfóniája, zongoradarabjai, kamarazenekari, kamara- és kórusművei is szerepelnek a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) és a Müpa közös szervezésű Brahms-maratonján vasárnap, a magyar kultúra napján.

Az egész napos rendezvényen a közönség egymás után hallgathatja meg Brahms négy szimfóniáját. A drámai és sötét, mégis lendületes és finom első a Concerto Budapest előadásában, Keller András vezényletével szólal meg. A kedves és vidám másodikat a Győri Filharmonikusok keltik életre Berkes Kálmán dirigálásával. A heroikus és rejtélyes harmadik a MÁV Szimfonikus Zenekar értelmezésében hallható, vezényel Csaba Péter. A súlyos és komoly negyediket a Nemzeti Filharmonikusok játsszák, dirigál Kovács János.



A Brahms-maratonon kamaramuzsikálásból sem lesz hiány. A B-dúr szextettet a Kelemen Kvartett, Maxim Rysanov és Kokas Dóra, az I. (D-dúr) szerenádot a Budapesti Vonósok adják elő. Különleges zenei csemegének ígérkeznek Brahms kórusművei, azaz a Három motetta, az Öt ének vegyeskarra, valamint a Szerelmi dalkeringők hármasa, amelyeket a Cantemus Vegyeskar és a négykezes zeneirodalom elismert előadói, Zentai Károly és Bizják Dóra szólaltatnak meg zongorán - közölte a Müpa kedden az MTI-vel.



A BFZ kamaraegyüttese Brahms h-moll klarinétötösét viszi a maratonra, Rados Ferenc pedig zongorán idézi meg a nagy német zeneszerző és zongoraművész életművét a Nyolc zongoradarabbal és a Változatokkal egy Schumann-témára.



Az Üvegteremben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói adnak ingyenes koncerteket, a Müpa Előadótermében vetítések, az előcsarnokban kiállítás várja a maratonra érkezőket, a BFZ pedig meglepetéskoncerttel zárja a napot.



A maraton idén is élőben lehet követni az interneten, a koncertek HD-minőségű, online közvetítése a mupa.hu és a bfz.hu oldalakon érhető el.

Programok Debrecenben

A magyar kultúra napja alkalmából gazdag programkínálattal készülnek a Debreceni Művelődési Központ közösségi házaiban - közölte az MTI-vel az intézményi kommunikátor.

Takács Hajnalka a részletekről elmondta: már szerdán az Ondódi Közösségi Házban V. Hegedűs Zsuzsa költő és a Rozmaring Népdalkör műsorára kerül sor. Másnap a Kismacsi Közösségi Házban Mesematiné címmel játékos könyvtári foglalkozást tartanak óvodásoknak. Ugyanott 20-án Rácz Imre festőművész kiállítása nyílik Színes fények címmel.



Szintén 20-án a Tímárházban az 50 éves derecskei rátétes szűrvirágozás legszebb darabjaiból, Sárközi Béláné népi iparművész munkáiból nyílik kiállítás. Pénteken Lélekjelentét/Érintett dolgok címmel a DMK felújított Belvárosi Galériájában nyílik Oláh Tibornak, az MTI nyugalmazott fotóművészének életműkiállítása.



Január 23-án a Csapókerti Közösségi Házban rendezik meg a magyar kultúra napi gálaműsort a Csapókerti Pávakör, a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes, valamint a Hajdúsági Népzenei Együttes közreműködésével. Ezt követően ugyanitt nyílik fotókiállítása Konyhás Istvánnak Portrék Erdélyből címmel.



Január 24-én a Homokkerti Közösségi Házban nyitják meg a debreceni fafaragók baráti körének kiállítását. Ugyanezen a napon a Homokkerti Közösségi Házban a sokszínű magyar néptánc kincs interaktív bemutatása lesz a Debreceni Népi Együttes történetén keresztül.



A bő egyhetes rendezvénysorozatot a a Debreceni Nyugdíjas Klub ünnepi műsora zárja január 30-án a DMK Belvárosi Közösségi Házában.

Díjátadó gála és ExperiDance előadás, majd roma irodalmi est Szombathelyen

Díjátadó gálával és az ExperiDance Production Ezeregy év című bemutatójával ünneplik a magyar kultúra napját vasárnap Szombathelyen - tájékoztatta az MTI-t kedden a szervező AGORA Kulturális Központ munkatársa.

A díjátadón minden évben azok a szakemberek részesülnek elismerésben, akik Szombathely kulturális életében kiemelkedő munkát végeztek.



Idén az ünnepi gálaműsor gerincét a Az ExperiDance társulat előadása adja, amely 21 táncképben mutatja be a magyar történelem több mint ezer évét, a magyar, a cigány, az erdélyi mellett török, német és orosz táncokat is eltáncolva.



Szintén a magyar kultúra napjának megünnepléséhez kapcsolódik a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárban január 24-én A roma kultúra napjai című rendezvénysorozat keretében meghirdetett zenés irodalmi est, amelynek keretében Bari Károly, Horváth Gyula, József Attila, Lakatos Menyhért, Rácz Lajos, Szécsi Magda, Szolnoki Csanya Zsolt verseiből hangzik el válogatás, valamint egy roma musicalből is elhangzanak részletek a Romano Teatro művészeinek előadásában.

Változatos programok Csongrád megyében

Változatos programokkal, kiállításokkal, irodalmi rendezvényekkel, koncertekkel, elismerések átadásával köszöntik a magyar kultúra napját Csongrád megyében.

Szegeden pénteken díszünnepségen adják át az önkormányzat elismeréseit: a Szeged kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket.



A 2010-ben elhunyt grafikusművész, Kass János nevét viselő galériában csütörtökön mutatják be Az első 30 év című kötetet, melyben a szegedi születésű alkotóról olvashatók visszaemlékezések. Kincses Szeged címmel pénteken a település közművelődési intézményeiről vetélkedőt tartanak, szombaton pedig a Városi kulturális piac elnevezésű rendezvényen mutatkoznak be ezek a szervezetek és a helyi művészeti csoportok. Különleges programnak ígérkezik az EDF Galériában pénteken este Márton Árpád író, újságíró és művészbarátainak Szó-virágok, mondat-fák című rendezvénye is.



Hagyomány, hogy a magyar kultúra napjához kapcsolódva adják át a hódmezővásárhelyi önkormányzat által 2008-ban alapított Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat. Az elismeréseket a hódmezővásárhelyi születésű, kétszeres Kossuth-díjas színművész nevét viselő művelődési központban rendezett gálaműsoron veheti át vasárnap este Borsos Annamária zongoraművész-tanár és Kovács Zsuzsa színművész.



A Németh László Városi Könyvtárban pénteken mutatják be Bene Zoltán Az érdemes nemes Rózsasándor kalandjai - Betyárpikareszk című könyvét, hétfőn az Emlékpontban pedig Radnóti Miklós dedikációival ismerkedhetnek meg az érdeklődők, melyeket Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész gyűjtött össze a Könyvvel üzenek néked című kötetben. Egy héttel később az Emlékpont galériájában Dömötör Mihály fotóművész alkotásaiból nyílik kiállítás Requiem egy téglagyárért címmel.



Szentesen óvodások nemzetközi vers- és prózamondó fesztivált péntektől az Művelődési és Ifjúsági Házban, szombaton délután pedig körsétára várják a látogatókat a Kurca-parti városban.



Makón a József Attila Múzeumban pénteken Sonkodi Rita festőművész alkotásaiból Fertődtől a Loire-ig címmel nyílik tárlat.



Csongrádon a városi galériában Stéhlik Lajos festőművész Arcképek a múltból című emlékkiállítása látható péntektől.

Magyar meséket adnak elő középiskolások a Veszprémi Petőfi Színházban

Magyar meséket adnak elő középiskolai diákok szombaton a Veszprémi Petőfi Színház színpadán Ádámok és Évák ünnepe címmel a magyar kultúra napja alkalmából - tájékoztatta kedden az MTI-t a rendezvény szervezője.

Csordás Tünde elmondta, hogy hét Veszprém megyei középiskola diákja ad elő hét magyar mesét a magyar kultúra napja alkalmából a veszprémi teátrumban, a színház színművésze, Palásthy Bea rendezésében.



A diákok a Lúdas Matyi, a Marci, a becsületes tolvaj, A talléros kalap, az Aranyhajú Kálmán, a Fekete-fehér igen-nem, a Boldog ember inge és Móra Ferenc A didergő király című művét adják elő.



A szervező felidézte, hogy a rendezvényt először 2010-ben a Szolnoki Szigligeti Színházban szervezték meg, Veszprémben 2011-ben láthatta a közönség a középiskolások előadásában Madách Imre Az ember tragédiája című művét.



Azóta minden esztendőben megszervezik az Ádámok és Évák ünnepét Veszprémben, 2012-ben a Biblia állt a középpontban, 2013-ban a 20. század első felének Veszprém megyei vonatkozású történeteit dolgozták fel Emberek az embertelenségben címmel. Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójára emlékeztek a Gergők és Vicuskák című előadással 2014-ben, majd egy Petőfi Sándorról szóló darab került színre. Tavaly Shakespeare és a szenvedély címmel láthatott egy előadást a közönség.



Csordás Tünde elmondta azt is, hogy míg kezdetben csak a hozzátartozók, a diáktársak és a tanárok nézték meg az előadásokat, addig mára egyre több érdeklődő vált jegyet.



Az előadás rendezője, Palásthy Bea úgy fogalmazott: a diákok kész produkciókkal érkeztek, abban nyújtott segítséget számukra, hogy a hét produkció összeálljon előadássá.



Mint mondta, nem a szakmai megvalósításra helyezte a hangsúlyt, hiszen a diákok számára a spontaneitás, a közös munka öröme és a közösségformálás fontos.

Konok Tamás festményeiből nyílik kiállítás Zalaegerszegen

Natura Naturata címmel Konok Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás pénteken Zalaegerszegen, a Gönczi Galériában.

A magyar kultúra napja zalaegerszegi rendezvénysorozatához kapcsolódó kiállítást Spiró György Kossuth-díjas író nyitja meg, a műsorban az Egerszegi Vonósnégyes közreműködik.



A tárlaton mintegy negyven geometrikus absztrakciót mutatnak be, köztük olyan műveket, amelyek 2016-ban készültek - mondta el Nagy Johanna, a kiállítás szervezője az MTI-nek.



A Keresztury Dezső Művelődési Központ számára megtiszteltetés, hogy a Gönczi Galériában bemutathatják a Kossuth-díjas festő- és szobrászművész alkotásait - fogalmazott Nagy Johanna.



Konok Tamás a modern magyar képzőművészet egyik legjelentősebb alkotója, a festészetben és a relief épületszobrokban a geometrikus absztrakció képviselője. Bernáth Aurél tanítványaként 1953-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán. 1959-től a francia fővárosban élt és alkotott. Az első önálló párizsi tárlatát 1960-ban nyitották meg a Galerie Lambertben, majd az Egyesült Államok több városában is bemutatták az alkotásait. A hetvenes évek elején (1971-1974-ig) főként építészettel kapcsolatos munkákat, reliefeket, plasztikákat, falképeket készített.



Magyarországon elsőként 1980-ban, a győri a Xantus János Múzeumban nyílt kiállítása, a Szépművészeti Múzeumban 1981-ben nyitották meg Hetey Katalin szobrászművésszel közös tárlatát. Feleségével 2009-ben létrehozták a Konok-Hetey Művészeti Alapítványt, melynek célja a 20. századi kortárs művészet hazai és külföldi alkotóinak megismertetése. A kortárs művészettörténet megértését, befogadását és az ehhez kapcsolódó ismeretek elmélyítését segíti a 2010-ben megalapított kortárs művészeti szabadegyetem is.



Konok Tamás művészi tevékenységét 1998-ban Kossuth-díjjal, 2004-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével (polgári fokozat) ismerték el. A Nemzet Művésze címmel 2014-ben tüntették ki, és még ebben az évben elnyerte a Prima Primissima díjat.



Alkotásait a világ számos városában, csaknem kétszáz kiállításon mutatták be. Műveit többek között a Magyar Nemzeti Galéria, valamint a párizsi és a New York-i közgyűjtemények őrzik.



A Natura Naturata címmel nyíló kiállítása február 18-ig tekinthető meg Zalaegerszegen, a Keresztury Dezső VMK - Gönczi Galériában.

Színes programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Gálaműsorral, kiállításokkal, szavalóversennyel, rajzpályázattal, könyvbemutatóval teszik emlékezetessé a magyar kultúra napját Jász-Nagykun-Szolnok megyében a közművelődési intézmények.

Pókász Endre, a szolnoki polgármesteri hivatal sajtószóvivője az MTI-nek kedden elmondta: hagyományos gálaműsor keretében adják át Szolnok kulturális területet érintő díjait vasárnap az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.



Horváth László, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatója elmondta: a Magán/Közgyűjtemény Válogatás a Szent István Király Múzeum gyűjteményéből címmel nyílik január 19-én kiállítás a Szolnoki Galériában. A székesfehérvári múzeum gyűjteményéből összeállított válogatást március 19-ig lehet megtekinteni.



Tajvan történelmét, kultúráját, valamint a sziget teafajtáit, fogyasztásának eszközeit és kereskedelmi jelentőségét mutatja be a szolnoki Damjanich János Múzeumban január 27-én nyíló és három hónapig látogatható nemzetközi kiállítás. A Formosa aranykincse: Tajvan szigete egy csésze teán keresztül című tárlat bemutatóját színes programsorozat kíséri, amely keretében idegen és magyar nyelvű előadásokra, teaszertartás-bemutatóra, dokumentumfilm-vetítésekre, kerekasztal-beszélgetésekre és egyéb múzeumpedagógiai foglalkozásokra kerül majd sor - árulta el. Hozzátette:az alkalomhoz gyermekrajz-pályázatot is hirdettek, a legszebb alkotásokat a kiállításon is viszontláthatják a látogatók.



Pénteken, a közelmúltban elhunyt Szurmay Ernő - nyugalmazott pedagógus, irodalom- és művelődéstörténész, továbbá iskola- és könyvtárigazgató, de leginkább Verseghy Ferenc életművének kutatója és gondozója - emléktáblájának avatására kerül sor a múzeum épületének első emeletén található Szolnoki Pantheonban.



Czakóné Gacov Katalin, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési intézmény igazgatója elmondta: a Szolnok olvas 2016 program eredményhirdetésére január 20-án kerül sor az intézményben. Az egész évben zajlott nagy olvasási kihívás játékban részt vett olvasók közül sorsolnak, fődíj egy e-book olvasó - mondta.



A sorsolást követően a Palástban című kötetet mutatja be Szendrei Eszter társadalomkutató szintén január 20-án a Verseghy könyvtárban, a további kutatásokról és a könyvkiadás titkairól Örsi Julianna szerkesztő tájékoztatja az érdeklődőket.



A megyei általános- és középiskolások számára meghirdetett Himnusz-illusztrációs rajzpályázatra beérkezett pályaművekből január 24-én nyílik kiállítás az intézményben.



Az igazgató elmondta: a szolnoki Hild Galériában a Honvéd Kulturális Egyesület festményeiből, grafikáiból nyílik január 18-án kiállítás, a tárlat február 10-ig tekinthető meg.



Január 19-én kultúra napi szavalóversenyre várják a vállalkozó kedvű felső tagozatos általános iskolás diákokat a Hild Viktor Könyvtárba, ahol január 21-én az Aranysor Íróklub ad műsort saját műveiből az érdeklődő közönségnek.



Farkas Edit, a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgatója elmondta: az intézmény a Magyar kultúra napja alkalmából a Klubdélután művészekkel, művészetről sorozatával kezdi az idei programévet. Demeter István pap, költő és festő életét és munkásságát Farkas-Gattyán Adrienn Zóra művészettörténész mutatja be a múzeum épületében január 19-én.



Kapás János, a túrkevei Finta Múzeum igazgatója elmondta: A hetedik lépés címmel Baán Lajos festőművész (1918-1995) és lánya Baán Katalin fotóművész alkotásaiból nyílik kiállítás január 20-án a Vadász Pál Kiállítóteremben. A tárlat márciusig látogatható- jegyezte meg.

A magyar kultúra napját 1989-tól ünnepelik annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát Szatmárcsekén.





















