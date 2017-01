Az MSZP tüntetést szervez a 3-as metróért

2017. január 17. 17:48

Az MSZP tüntetést szervez péntekre a budapesti Nyugati térre, hogy felhívja a kormányoldal figyelmét a 3-as metró felújításának halaszthatatlanságára.

Horváth Csaba, a szocialisták fővárosi képviselője kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, elég volt a hazudozásból, a semmittevésből, abból, hogy "Tarlós István havonta mond új időpontot" a 3-as metró felújításának kezdetéről.



Kiemelte, a budapestiek joggal tarthatnak igényt a biztonságos közlekedésre, annak tudatában, hogy a város naponta 20 milliárd forint adót fizet be a költségvetésbe.



Őrsi Gergely, az MSZP fővárosi alelnöke azt mondta, a Fidesz elárulja a budapestieket, amikor nem vesz tudomást arról a 400 ezer emberről, akik naponta használják az "áldatlan állapotban lévő" 3-as metrót.



Kiemelte, az MSZP a tüntetéssel arra is fel szeretné hívni a figyelmet, hogy a Fidesznek nincs kire mutogatnia, mivel már hetedik éve vezetik a fővárost.



Horváth Csaba emellett szólt arról is, hogy az MSZP - EP-képviselői segítségével - közvetlenül az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordul, hogy a szervezet a nyilvánosságra hozatal érdekében adja át nekik azt a jelentést, amely mintegy 167 milliárd forintos károkozást tárt fel a 4-es metró beruházásánál.



Kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, erőteljes a gyanú, hogy az OLAF megállapításai erősen érinthetik a 2010-2014 közötti időszakot, a Fidesz pedig ezért nem támogatja a jelentés nyilvánosságra hozatalát. A szocialista politikus rákérdezett továbbá arra is, hogy amennyiben a kormányoldalnak nincs takargatnivalója ebben az ügyben, akkor miként lehet az, hogy korábban egyetlen esetben sem támogatták egy vizsgálóbizottság felállítását.



Az ellenzéki politikus további kérdésekre válaszolva elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy az OLAF szocialista politikusokat hallgatott volna meg az ügyben. Horváth Csaba hangsúlyozta továbbá, hogy a 4-es metró építéséről szóló szerződés megkötésének idejében még nem volt főpolgármester-helyettes, a tisztség későbbi betöltése során pedig "egyetlen napig sem" foglalkozott a metróval.

MTI