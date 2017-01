Tusk: May beszéde a Brexit valószerűbb bejelentése

2017. január 17. 17:51

Szomorú folyamat szürrealisztikus időkben, de legalább a Brexit valószerűbb bejelentése - fogalmazott Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében Theresa May brit miniszterelnök kijelentésére reagálva kedden.

Tusk szerint a brit miniszterelnök keddi beszéde - amelyben a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát ismertette - valószerűbb képet nyújt a Brexitről, mint amilyet London korábban ismertetett.



Az unió 27 tagállama kész megkezdeni a kilépésről szóló tárgyalásokat a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását követően - tette hozzá a tanácsi elnök.



Michel Barnier, a kilépési feltételekről Londonnal folytatandó tárgyalások munkacsoportjának az uniós bizottság által delegált vezetője szerint a "rendezett elválás" előfeltétele az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti jövőbeli kapcsolatainak.

Első számú feladata lesz, hogy az unióban maradó 27 tagállam számára a legjobb megállapodás kötése - tette hozzá Twitter-üzenetében Barnier.



Guy Verhofstadt, az EP liberális frakciójának (ALDE) vezetője, a kilépési feltételekről folytatandó tárgyalások EP által delegált főtárgyalója Twitter-üzenetében "illúziónak" nevezte, hogy Nagy-Britannia kilépését követően, kötelezettségvállalások nélkül is részesülhetne a közös piac adta kedvezményekből.



Az Európai Unió nem fogadja el a Brexit-megállapodást, ha az jobb helyzetbe hozza a kilépett Egyesült Királyságot, mintha bennmaradt volna - tette hozzá Verhofstadt.



Theresa May kedden ismertette kormánya tárgyalási stratégiáját a Brexit ügyében a londoni Lancaster House-ban. May többek között kijelentette, hogy az Egyesült Királyság nem maradhat az Európai Unió egységes belső piacának tagja, miután kilépett az EU-ból.



A brit EU-tagságról júniusban tartott népszavazáson a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

Theresa May brit miniszterelnök októberben arról tájékoztatta a tagállami vezetőket, hogy Nagy-Britannia legkésőbb 2017 márciusának végéig bejelenti az Európai Unió Lisszaboni Szerződésének a tagországok kilépését szabályozó 50. cikkelyének megindítását.

MTI