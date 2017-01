Alfano: jobbá akarjuk tenni Európát, nem elhagyni

2017. január 17. 18:08

Olaszország ahhoz az oldalhoz tartozik, amely jobbá akarja tenni és meg akarja változtatni Európát, nem pedig elhagyni - mondta Angelino Alfano olasz külügyminiszter kedden.

Angelino Alfano, aki korábban belügyminiszter volt, december óta pedig az olasz diplomáciát irányítja, a római parlament külügyi bizottságában beszélt Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépésének (Brexit) következményeiről.



Hangsúlyozta, hogy Nagy Britannia az EU-ból és nem Európából távozott, és számos területen - mint például a biztonság - Nagy Britanniának és Európának egységesnek kell maradnia.



Angelino Alfano hozzátette, hogy a római kormány a Nagy-Britanniában élő olasz állampolgárok érdekeinek védelmén dolgozik. A szigetországban mintegy 600 ezer olasz él és dolgozik.



Az olasz képviselőház pénzügyi bizottsága - Theresa May brit miniszterelnök keddi bejelentéseivel egyidőben - javaslatcsomagot mutatott be Milánónak "pénzügyi cittadellává" való átalakításáról. Jelentős befektetésekről van szó annak érdekében, hogy az észak-olaszországi városba vonzzák a Londonból a Brexit miatt távozó cégeket.



Theresa May kedden ismertette kormánya tárgyalási stratégiáját a Brexit ügyében a londoni Lancaster House-ban. May többek között kijelentette, hogy az Egyesült Királyság nem maradhat az Európai Unió egységes belső piacának tagja, miután kilépett az EU-ból.



A brit EU-tagságról júniusban tartott népszavazáson a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.



Theresa May brit miniszterelnök októberben arról tájékoztatta az uniós tagállamok vezetőit, hogy Nagy-Britannia legkésőbb 2017 márciusának végéig bejelenti az Európai Unió Lisszaboni Szerződésének a tagországok kilépését szabályozó 50. cikkelyének megindítását.

MTI