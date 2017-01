Rekordévet zárt az Opel magyarországi gyára

2017. január 17. 18:10

Az Opel szentgotthárdi gyárában tavaly csaknem 630 ezer motort gyártottak, 23 százalékkal haladva meg az eddigi legnagyobb termelési volument - mondta el Grzegorz Buchal, az Opel Szentgotthárd igazgatója Budapesten újságíróknak, az előző évet értékelve.

Hozzátette: ezt megelőzően a legnagyobb darabszámot 1999-ben és 2015-ben bocsátotta ki a gyár, mindkét évben mintegy 512 ezer motor készült.



A tavaly előállított motorok nagy része, több mint 470 ezer a legkorszerűbb technológiát alkalmazó Flex gyárban készült, itt 38 motorvariánst gyártanak. A korábbi generációs Family motorokat gyártó üzemrészben 158 ezer motort állítottak elő tavaly.



Szentgotthárdon az Opel valamennyi modelljéhez készülnek motorok, az év autója címet 2016-ban elnyerő Astráké pedig mind innen kerül ki. Február közepén várhatóan már a 9 milliomodik motort szerelik össze a magyarországi gyárban.



Grzegorz Buchal jelezte, hogy az idén 2016-hoz hasonló számokat várnak. Hozzátette: a Flex gyár gyakorlatilag teljes kapacitásán működik.



Szentgotthárdon az Opel eddig 1,4 milliárd eurót fektetett be: a magyarországi motorgyár az Opel legnagyobb ilyen üzeme, amely több mint 2000 embernek ad munkát.



Koncz Gábor, az Opel Magyarország ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy tavaly a márkakereskedések 10 536 új Opelt értékesítettek Magyarországon. Ezzel a személyautók és kishaszonjárművek piacán 8,9 százalékos a részesedése, a harmadik helyen áll a márkák sorrendjében.



Az előző évek növekedése ezúttal mérséklődött, a személyautó-eladásokban 6 százalékos volt, alacsonyabb, mint a piaci átlag - tette hozzá Koncz Gábor.



Megjegyezte, ugyanakkor a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének statisztikája szerint 2016-ban növekedett a reexport, ez pedig jelentősen torzítja az értékesítési adatokat.



Szólt arról is, hogy a márka 2017-ben hét új modellt mutat be. Ezek között lesz az Ampera-e elektromos autó, amely azonban Magyarországra csak később érkezik.



Európában tavaly az Opel mintegy 1,16 millió autót adott el, 46 ezerrel többet, mint egy évvel korábban. Piaci részesedése változatlanul 5,73 százalék.

MTI